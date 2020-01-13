Что же будет с долларом: эксперты дали резонансный прогноз

Деньги

В последнее время на валютном рынке наблюдаются постоянные колебания. После повышения курсов доллара и евро в конце прошлой недели они вновь начали снижаться. По сравнению с показателями в пятницу, 10 января, американская валюта подешевела на 15 копеек, вновь опустившись ниже отметки в 24 гривни, а европейская — на 21 копейку. Так, 13 января НБУ установил курсы валют на уровне 23,97 грн за доллар и 26,59 грн за евро. На наличном рынке гривня также укрепила свои позиции. За прошедшие выходные стоимость основных иностранных валют снизилась на 20—30 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,78 грн, купить — по 24,12 грн, евро — сдать по 26,27 грн, купить — по 26,78 грн.

«Курс украинской гривни с утра в понедельник торгуется на уровне 23,91 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок в ожидании завтрашнего первого в 2020 году размещения Минфином облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которое должно показать, какая ситуация со спросом на гривневые долговые бумаги. Также на рынок после праздников возвращается ликвидность, что будет сказываться на росте торговых оборотов.

Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит достигнутые позиции и будет удерживаться ниже психологической отметки 24 гривни за доллар", — считает Шевчишин.

Похожий прогноз дают и другие эксперты.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,5−1,2%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 23,69 до 23,97 грн (+1,2%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время поднялись с 23,74—23,77 до 23,91—23,93 грн (+0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 23,51—24,01 до 23,79—24,12 грн (+1,2% - +0,5%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 2,1% до 1,4% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что в НБУ не ожидают, что курс гривни по отношению к иностранным валютам существенно снизится в начавшемся году. По его словам, предложение валюты на рынке в конце прошлого года было весьма существенным, что и повлияло на ее стоимость. Прежде всего это связано со значительными инвестициями иностранцев в долговые ценные бумаги правительства, которые составили около 4 млрд долларов за год. При этом НБУ выкупил на рынке почти 8 млрд долларов излишней валюты.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9−24,2 грн", — прогнозирует Иосуб.

Кроме того, Национальный банк Украины опубликовал свой официальный комментарий о курсе гривни и уровне инфляции.

«По данным Госстата, потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году. Таким образом, по итогам прошлого года НБУ достиг среднесрочной инфляционной цели 5%, — говорится в сообщении Нацбанка. — Снижение инфляции до этого уровня в 2019 году — это прежде всего результат последовательной монетарной политики Национального банка, направленной на достижение ценовой стабильности в сочетании со взвешенной фискальной политикой правительства.

Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен было укрепление обменного курса гривни. Оно происходило в связи с высоким интересом инвесторов к гривневым финансовым инструментам, учитывая их привлекательную доходность на фоне длительного периода макроэкономической стабильности, а также в связи с общим ростом производительности украинской экономики. Уменьшение инфляционного давления также поддерживалось общим снижением мировых цен на энергоносители, которые Украина импортирует, и ослаблением давления со стороны предложения продуктов питания. В то же время постепенно улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков.

Вместе эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, роста потребительского спроса и зарплат. Замедление инфляции оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ, опубликованных в инфляционных отчетах на протяжении 2019-го (6,3% на конец года), а также в оценках других экспертных организаций", — отмечают в Нацбанке.

Однако с положительными оценками НБУ согласны далеко не все эксперты.

«Показатель инфляции в 4,1% - не единственный, который характеризует ценовую динамику потребительских цен, — отметил на своей странице в Facebook финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. — Есть еще индекс потребительских цен за январь-декабрь к аналогичному периоду прошлого года. А он составил 7,9%, то есть среднегодовой показатель почти в два раза больше «финального»! И он явно выше заявленных НБУ 5% инфляции. Такой разрыв говорит о том, что экономику «поломали» где-то с середины лета, развернув ее «задом» к реальному сектору и передом — к финансовым спекулянтам.

Многие радуются тому, что НБУ в ближайшее время снизит учетную ставку на 1,5%. Но это не поможет. Если не изменить общую экономическую ситуацию, нас ждет замедление инфляции почти до нуля и такое же снижение темпов экономического роста. При этом учетная ставка действительно может быть на минимуме и гривня будет стабильной. Только это не приведет к разблокированию процесса кредитования предприятий.

У нас уже был похожий период: дефляция в — 0,5%, рост ВВП на уровне 0%, учетная ставка НБУ на абсолютном историческом минимуме — 6,5%, стабильная гривня. Это было в 2013-м году… Ничего не напоминает? Потом был Майдан, аннексия Крыма, война на Донбассе.

Дефляция зимой — признак опасной ловушки. И здесь нет ничего удивительного. Мы на вершине краткосрочного экономического сырьевого цикла, в мировой экономике они происходят с периодизацией в 3−5 лет и называются циклами Китчена. На пике циклов всегда низкая инфляция и стабильная валюта, затем на самом «стыке» — замедление темпов экономического роста. Для чего нужно сравнение с 2013-м годом? Просто история повторяется дважды: один раз как трагедия, второй раз — как фарс. Трагедия у нас уже была, на этот раз очередь трагикомедии. Вполне возможно, что в 2020 году мы увидим исход «новых лиц» из правительства", — считает Кущ.

Стоит отметить, что далеко не все эксперты столь пессимистичны. По мнению аналитика «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаила Федорова, экономика Украины в 2020—2021 годах имеет все шансы для ускорения роста, курс гривни будет стабильным, а процентные ставки по кредитам снизятся.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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