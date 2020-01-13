Мужчина умер от бешенства: шокирующая смерть на Николаевщине

Происшествия

Вечером 12 января в одной из больниц Николаевской области умер пациент, сутки назад поступивший туда с тяжелой формой бешенства.

Еще в августе прошлого года мужчину укусила бродячая собака. По официальной информации, он обратился в больницу, однако от профилактических прививок отказался. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное напоминание медработников, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось, так как животное сбежало.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, специальная комиссия из профильных специалистов и экспертов проверила предоставление профильной медицинской помощи в районе во время обращения больного. Также проверено качество оказания помощи населению района. Готовится видеосовещание с руководителями учреждений здравоохранения области по данному вопросу, которое планируется провести в первой половине недели.

В то же время жители области и СМИ недоумевают, по какой причине облздрав держит в секрете название района, в котором произошло это ЧП.

В социальных сетях сообщение о смерти мужчины получило широкий резонанс, поднялись вопросы как состояния медобслуживания, так и проблемы бродячих животных:

«Врачи уже подмели за собою улики непредоставления медицинской помощи потерпевшему-умершему».

«Есть информация о том, что у парня вымогали деньги за вакцинацию, а у него их просто не было. А дело это — дорогостоящее».

«Вообще-то уколы не такие уж и безобидные для здоровья. Собаки не должны стаями бегать по улицам».

«Тем временем программу обращения с животными принимать никто и не думает. Неугодного сторонникам бешеных собак на улицах — убрали (перед Новым годом уволился директор Центра защиты животных. — Авт.), теперь можно еще год-два коллективно сопли жевать, а потом принять по-тихому „нужную“ и снова ничего не делать».

Накануне Нового года стало известно об отсутствии финансирования дальнейшей работы Николаевского центра защиты животных. Тем не менее с января сюда назначен новый директор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве бешеная собака перед смертью искусала более десятка прохожих. Количество пострадавших увеличивалось с каждым днем. В одном из районов города даже вводили карантин.

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