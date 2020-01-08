13 января 2020

В книге «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейл Карнеги приводит три примера откровенной человеческой неблагодарности. Ссылаясь на Евангелие от Луки, он рассказывает о том, как Иисус за один день исцелил от страшной болезни десять прокаженных. И лишь один из них вернулся, чтобы поблагодарить его. Так стоит ли нам самим ожидать большего от людей, которым мы оказываем одолжения или посильную помощь, чем подучил Иисус, сотворивший чудо? — задается вопросом Карнеги.

Второй пример касался банковского служащего, который использовал не принадлежавшие ему средства для игры с ценными бумагами на бирже. Когда вопрос встал таким образом, что провинившегося готовы были уже отправлять под суд, за него вступился некто Чарльз Шваб. Он вернул банку все похищенные средства и тем самым спас несчастного служащего от тюрьмы. Тот в ответ благодарил его недолго. А затем и вовсе начал распространять о своём благодетеле отвратительные слухи, ничего общего с действительностью не имевшие.

И, наконец, последний пример. Из жизни семьи самого Карнеги. Эндрю Карнеги отписал в своём завещании одному из родственников миллион долларов. И вот что получилось. Узнав о том, что Эндрю (к тому времени уже ушедший в мир иной) оставил 365 миллионов долларов различным фондам на благотворительные цели, этот родственник разразился проклятиями в адрес покойного, упрекая того в том, что завещал ему «всего лишь какой-то миллиончик».

Не стану пересказывать выводы, к которым подводит читателя Дейл Карнеги, убеждая, что, дескать, не стоит ожидать благодарности, делая добрые дела. Он, конечно же, прав, говоря об этом.

Ведь, творя добро, мы совершаем это в первую очередь для самих себя. Порой даже не мысля о том, можно ли было бы в том или ином конкретном случае поступить иначе.

Сегодня, друзья мои, я хотел вам напомнить совсем о другом. Не благодарности нам стоит ожидать от тех, кому помогаем по велению сердца или по доброй воле. Хотя, что там говорить, слова благодарности всегда приятно слышать. Куда важнее, на мой взгляд, нам самим не забывать благодарить тех, кто в трудную минуту нам помог. Никогда не забывать.

Кстати, сегодня в мире отмечается международный день «Спасибо». Это я так, к слову…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.