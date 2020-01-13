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Под Одессой из-за скользкой дороги перевернулись два микроавтобуса
Утром в понедельник, 13 января, на автодороге Одесса — Южный перевернулся пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. По сведениям очевидцев, ДТП случилось в Лиманском районе области, неподалеку от села Фонтанка. Говорят, водитель опрокинувшегося на бок автобуса не мог выбраться из него и выбивал ногами лобовое стекло.
Как сообщили в полиции, действительно, авария произошла ввиду неблагоприятных погодных условий передвижения: трасса была скользкой, покрытой корочкой льда. Микроавтобус опрокинулся на бок и съехал на обочину. Практически в это же время по данной дороге направлялся на вызов экипаж патрульной полиции. Увидев аварию, патрульные остановились, чтобы помочь водителю.
Как утверждают в главке Нацполиции, в салон перевернувшегося микроавтобуса находился только водитель, который серьезно не пострадал. В управлении патрульной полиции данную аварию не комментируют.
По имеющейся информации, помимо этого микроавтобуса, сегодня под Одессой перевернулся еще один, в городе Южном.
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