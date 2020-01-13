Под Одессой из-за скользкой дороги перевернулись два микроавтобуса

Происшествия

Утром в понедельник, 13 января, на автодороге Одесса — Южный перевернулся пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. По сведениям очевидцев, ДТП случилось в Лиманском районе области, неподалеку от села Фонтанка. Говорят, водитель опрокинувшегося на бок автобуса не мог выбраться из него и выбивал ногами лобовое стекло.

Как сообщили в полиции, действительно, авария произошла ввиду неблагоприятных погодных условий передвижения: трасса была скользкой, покрытой корочкой льда. Микроавтобус опрокинулся на бок и съехал на обочину. Практически в это же время по данной дороге направлялся на вызов экипаж патрульной полиции. Увидев аварию, патрульные остановились, чтобы помочь водителю.

Как утверждают в главке Нацполиции, в салон перевернувшегося микроавтобуса находился только водитель, который серьезно не пострадал. В управлении патрульной полиции данную аварию не комментируют.

По имеющейся информации, помимо этого микроавтобуса, сегодня под Одессой перевернулся еще один, в городе Южном.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельной аварии с автобусом, которая произошла на днях в Днепропетровской области. В автобус, который вез рабочих Никопольского завода ферросплавов, влетела легковушка.

А во Львовской области недавно столкнулись грузовик «Мерседес» и микроавтобус «Фольксваген», трое пассажиров которого погибли.

«ФАКТЫ» писали также о ДТП, произошедшем под Новый год на Волыни. Рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением Вараш — Львов столкнулся со встречным микроавтобусом Opel Movano. Пострадали восемь человек.

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