Владимир Кличко «вырубил» непобедимого Уайлдера: как это произошло

Спорт

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA украинец Владимир Кличко, одержавший в карьере 64 победы (54 из которых — досрочные) и потерпевший пять поражений, в свое время нокаутировал нынешнего чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.

«Я видел, как Владимир нокаутировал его. Уайлдер разозлил Кличко, заставив того изменить движения и начать маневрировать, и затем пропустил несколько сокрушительных ударов. Это был не нокдаун, Деонтея просто „вырубили“. Думаю, в этом и кроется причина, почему Уайлдер никогда не думал о том, чтобы встретиться с украинцем на профессиональном ринге», — рассказал британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт в интервью телеканалу Sky Sports.

Деонтей Уайлдер неоднократно приезжал в тренировочный лагерь Владимира Кличко

Отметим, что Деонтей Уайлдер, не имеющий ни одного поражения в профессиональной карьере (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья), завоевал чемпионский пояс по версии WBC в январе 2015-го, после чего провел десять успешных защит своего титула. При этом Кличко-младший провел в апреле 2015-го очередную защиту своих поясов против американца Брайанта Дженнингса и теоретически мог выходить на объединительный бой против Уайлдера. Но в ноябре того же года случилось обидное поражение по очкам от Тайсона Фьюри, а в апреле 2017-го и нокаут от Энтони Джошуа…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа готов помочь Фьюри в подготовке к бою-реваншу с Уайлдером.

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