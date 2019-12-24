Джошуа готов помочь Фьюри в подготовке к бою-реваншу с Уайлдером

Спорт

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), вернувший себе чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBО после победы над Энди Руисом, выразил желание стать спарринг-партнером своего соотечественника Тайсона Фьюри, готовящегося к бою-реваншу за титул WBC в супертяжелом весе с американцем Деонтеем Уайлдером. Правда, сам Эй Джей не раскрывает всех своих карт.

«В конце концов, главное — опыт. Надо изучать себя и понять, кто я такой. Если я однажды сделаю ошибку, то больше не допущу ее. Возможно, первый спарринг с Фьюри принесет мне пользу. Я могу выйти и просто избить его на ринге. Или он может избить меня. В этом случае я знаю, что смогу сделать выводы и вернуться, когда буду готов драться с ним, исправив свои ошибки. Все говорят: „Ты этого не сделаешь“, но никто не знает, как работает мозг. Все говорят, исходя из своего опыта. Я тоже могу рассуждать только о личном опыте. Когда я сказал, что буду спарринговать с Фьюри, то сделал это потому, что в моей голове есть план, который никто не поймет. Я побью Фьюри. Тайсон, если тебе нужна помощь, я всегда готов. Если время не будет мешать моему графику, я, конечно же, поддержу тебя, чтобы убедиться, что титул чемпиона WBC вернется в Англию», — передает слова Джошуа Sky Sports.

Фьюри пока что никак не отреагировал на слова Энтони. А вот раньше он неоднократно высказывался о своем соотечественнике и объяснял, почему их бой не состоится: «Я уже побил Уайлдера — один готов. Могу сделать то же самое с Джошуа, если появится такая возможность. Но я не думаю, что этот бой состоится — жаль вас разочаровывать. Джошуа даже с двумя молотками в руках никогда не победит меня. Я это знаю, они это знают. Они же ведь не глупцы. Это бизнес, поэтому они не хотят драться. Они могут сказать, что собираются принять бой и поговорить об этом, а потом выбирают других соперников. Они всегда так делают. А если вдруг он и согласится, то этот бой должен пройти в США — я там сейчас провожу все свои поединки».

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Напомним, что бой-реванш между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля будущего года в Лас-Вегасе. В первом поединке между непобедимыми боксерами, состоявшемся 1 декабря прошлого года, судьи зафиксировали ничью.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым тренером Фьюри стал Шугар Хилл, племянник легендарного Эмануэля Стюарда — бывшего наставника Владимира Кличко.

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