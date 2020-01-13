Происшествия

Под Киевом столкнулись три автомобиля: есть жертвы (фото)

Утром 13 января на окружной дороге недалеко от Броваров столкнулись «Газель» и «Опель». Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель «Опеля», двигавшегося в сторону Броваров, возле поворота на Требухов потерял управление. Свидетели говорят, что дорога в момент ДТП была скользкой.

«Опель» вылетел на встречную полосу и правым боком врезался в «Газель». Пассажирку легковушки зажало в салоне.

Прибывшие спасатели вытащили 25-летнюю пассажирку из «Опеля» и передали медикам, но тем оставалось лишь констатировать ее смерть.

Пассажирка «Газели» госпитализирована с травмами.

В ДТП получил повреждение и автомобиль «Шевроле», двигавшийся за «Газелью». Там обошлось без пострадавших.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одном лобовом столкновении автомобилей под Киевом. Пострадавших пришлось вырезать из машин.

А в ночь на воскресенье, на бульваре Дружбы Народов в Киеве водитель сгорел заживо в своем автомобиле.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter