Юрий Ериняк: Мир — это стабильность во всем

Политика

Ключ к развитию экономики — установление мира в стране, считает меценат и общественный деятель Юрий Ериняк. Свой блог на сайте EconomistUA он начинает с анализа ошибок, которые были допущены властью в 2019 году. В частности, автор критикует «заигрывания» с курсом гривни.

«Если руководство Кабмина и НБУ уверяли, что гривня будет и дальше укрепляться, тогда почему к концу года она резко упала? Курс был плюс минус 24 грн за доллар. К концу года! Когда нет практически никакой активности, ни в деловых кругах и нет особого потребительского спроса! При этом придумываются нелепые оправдания, что „Нефтегаз“ проводит какие-то операции то ли по закупке валюты, то ли по продаже», — пишет Юрий Ериняк.

Это, по мнению автора, повлекло за собой ряд проблем: недополучение прибыли экспортерами, значительное уменьшение отчислений в бюджет от импортного НДС.

«В бюджет на 2019 год курс был заложен 29−30 грн за 1 долл. Нужно же было понимать, что национальный экспорт зависим от этого курса, а заигрывая с народом, играя на понижение курса, вы тем самым делаете все, чтобы сократить поступления в бюджет именно от экспорта.

Не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать простые вещи. Допустим, есть крупная компания-экспортер, которая в конце года за счет экспорта заработала миллиард долларов. Эта компания, соответственно, была ориентирована на бюджет 29−30 грн за 1 доллар. Ну если вы понижаете курс до 22−23 грн, есть разница поступлений в тот же бюджет от 29−30 млрд грн или от 22−23 млрд грн?

Аналогичным образом у нас уменьшились доходы бюджета от импортного НДС. А я напомню, что именно НДС является ключевым налогом, наполняющим бюджет. Из-за этого у нас сформировался большой дефицит бюджета, который Кабмин в результате не знал, как перекрывать. Ответственность правительства и Центробанка очевидна. Надеюсь, что в Новом году эти ошибки учтут", — аргументирует Юрий Ериняк.

В конце блога автор говорит о том, что ключевой задачей для власти на 2020 год остается обеспечение мира, от которого зависит дальнейшее развитие экономики.

«Тем не менее, хочу отметить, что самое важное для нас в новом году — это мир. За миром последует развитие и восстановление промышленности. Наращивание экспортных поставок именно готовой продукции и в меньшей степени сырья», — подытоживает автор.



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