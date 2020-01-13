23.80 / 24.12 26.29 / 26.77
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Юрий Ериняк: Мир — это стабильность во всем

15:38 13 января 2020 23
Юрий Ериняк
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Ключ к развитию экономики — установление мира в стране, считает меценат и общественный деятель Юрий Ериняк. Свой блог на сайте EconomistUA он начинает с анализа ошибок, которые были допущены властью в 2019 году. В частности, автор критикует «заигрывания» с курсом гривни.

«Если руководство Кабмина и НБУ уверяли, что гривня будет и дальше укрепляться, тогда почему к концу года она резко упала? Курс был плюс минус 24 грн за доллар. К концу года! Когда нет практически никакой активности, ни в деловых кругах и нет особого потребительского спроса! При этом придумываются нелепые оправдания, что „Нефтегаз“ проводит какие-то операции то ли по закупке валюты, то ли по продаже», — пишет Юрий Ериняк.

Это, по мнению автора, повлекло за собой ряд проблем: недополучение прибыли экспортерами, значительное уменьшение отчислений в бюджет от импортного НДС.

«В бюджет на 2019 год курс был заложен 29−30 грн за 1 долл. Нужно же было понимать, что национальный экспорт зависим от этого курса, а заигрывая с народом, играя на понижение курса, вы тем самым делаете все, чтобы сократить поступления в бюджет именно от экспорта.

Не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать простые вещи. Допустим, есть крупная компания-экспортер, которая в конце года за счет экспорта заработала миллиард долларов. Эта компания, соответственно, была ориентирована на бюджет 29−30 грн за 1 доллар. Ну если вы понижаете курс до 22−23 грн, есть разница поступлений в тот же бюджет от 29−30 млрд грн или от 22−23 млрд грн?

Аналогичным образом у нас уменьшились доходы бюджета от импортного НДС. А я напомню, что именно НДС является ключевым налогом, наполняющим бюджет. Из-за этого у нас сформировался большой дефицит бюджета, который Кабмин в результате не знал, как перекрывать. Ответственность правительства и Центробанка очевидна. Надеюсь, что в Новом году эти ошибки учтут", — аргументирует Юрий Ериняк.

В конце блога автор говорит о том, что ключевой задачей для власти на 2020 год остается обеспечение мира, от которого зависит дальнейшее развитие экономики.

«Тем не менее, хочу отметить, что самое важное для нас в новом году — это мир. За миром последует развитие и восстановление промышленности. Наращивание экспортных поставок именно готовой продукции и в меньшей степени сырья», — подытоживает автор.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

Старый Новый год

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

машина

Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)

Надя Дорофеева

Просто бомба: Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер