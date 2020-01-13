Шоу-бизнес

"Однажды в... Голливуде" лидирует по количеству номинаций на премию "Оскар" (фото)

В понедельник, 13 января, в Лос-Анджелесе были объявлены претенденты на самую престижную кинопремию в мире — «Оскар». В этом году Американская киноакадемия назовет победителей в 24 категорияхуже в 92-й раз в своей истории. Победители станут известны 9 февраля. Церемония награждениябудет транслироваться в прямом эфире телеканалом ABC. Его руководство уже официально заявило, что второй год подряд шоу года пройдет без ведущего.

Список претендентов на «Оскар 2020» объявили в прямом эфире популярные актеры Джон Чо и Исса Рэй. Выбор пал на них в угоду политкорректности. Чо родился в Сеуле, но карьеру в кино сделал в США. Рэй появилась на свет в Лос-Анджелесе в семье педиатра из Сенегала, который женился в Америке на учительнице из штата Луизиана. Доверив Джону и Иссе объявлять претендентов на «Оскар», Американская киноакадемия стремилась продемонстрировать, что с расизмом в Голливуде покончено раз и навсегда.

Список претендентов на премию «Оскар» в основных номинациях.

Лучший фильм

«Аутсайдеры», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде», «Паразиты»

Кадр из фильма "1917"

Лучшая актриса

Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Синтия Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Секс-бомба»), Рене Зеллвегер («Джуди»)

Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон в фильме "Брачная история"

Лучший актер

Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы»)

Кадр из фильма "Ирландец"

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе («Ирландец»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Тодд Филлипс («Джокер»), Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Хоакин Феникс в фильме "Джокер"

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши (Ирландец"), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс («Ричард Джуэлл»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Марго Робби («Секс-бомба»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»)

Лучший иностранный фильм

«Боль и слава» (Испания), «Паразиты» (Южная Корея), «Медовая земля» (Республика Северная Македония"), «Отверженные» (Франция), «Корпус Кристи» (Польша)

Лучший полнометражный мультфильм

«История игрушек 4», «Как приручить дракона 3», «Потерянное звено», «Клаус», «Я потерял свое тело»

Лучший оригинальный сценарий

Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Райан Джонсон («Ножи наголо»), Ноа Баумбах («Брачная история»), Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Лучший адаптированный сценарий

Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Чарльз Брандт («Ирландец»), Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Тодд Филлипс («Джокер»), Энтони Маккартен («Два Папы»)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как прошла церемония вручения престижной премии «Золотой глобус». А накануне оглашения номинантов на «Оскар 2020» состоялось награждение победителей ежегодной премии «Выбор критиков». Считается, что лауреаты этих двух премий являются также и главными фаворитами Американской киноакадемии.

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