Спорт

«Я размажу тебя, маленькая сучка», — Фьюри передал «привет» Уайлдеру перед их боем в Лас-Вегасе (видео)

Бывший обладатель четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе 31-летний британец Тайсон Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья; на фото), сменивший недавно тренера, записал оскорбительное видео в адрес 34-летнего американца Деонтея Уайлдера (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья) перед их пресс-конференцией в Лос-Анджелесе (сам бой-реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе).

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«Привет, это Тайсон Фьюри, «Цыганский король», линейный чемпион мира. Уайлдер, тебе лучше показаться завтра, маленькая сучка (рост Фьюри — 206 см, Уайлдера — 201 см. — Авт.). Не трясись от страха, как на протяжении последнего года. Не хочешь иметь ничего общего с «Цыганским королем?».

Я тебя размажу. Завтра я бесплатно поселюсь в твоей голове, маленькая сучка. Увидимся в Лос-Анджелесе, не опаздывай", — сказал Тайсон Фьюри на опубликованном в Instagram видео.

«Я покончу с Фьюри 22 февраля. Я вам это обещаю. Мой тренировочный лагерь проходит великолепно, я нахожусь в великолепной форме. У Фьюри большие проблемы. У таких ребят, как он, нет рецепта победы над такими, как я», — в свою очередь, заявил обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в интервью BoxingNews24.

Деонтей Уайлдер

Напомним, что в первом бою между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018-го была зафиксирована ничья. Фьюри побеждал по очкам, но дважды побывал в нокдауне. Бой-реванш состоится 22 февраля на арене «MGM Гранд» в Лас-Вегасе. На кону поединка, кроме титула WBC, будет стоять чемпионский пояс журнала The Ring, которым британец уже владел после победы над Владимиром Кличко в 2015-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри публично оскорбил Усика.

Фото Getty Images, Instagram

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