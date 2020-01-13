Зеленский узаконил уголовную ответственность нардепов за кнопкодавство

Политика

Президент Владимир Зеленский подписал закон о более строгом наказании для депутатов-«кнопкодавов». Теперь за это грозит уголовная ответственность и штрафы от 51 тысячи до 85 тысяч гривен.

Новый закон о штрафах за кнопкодавство был принят 19 декабря 2019 года. Размер штрафа привязан к необлагаемому минимуму и варьируется от 3000 до 5000 таких минимумов.

Закон после того, как был подписан президентом, будет опубликован и на следующий день вступит в силу. Отслеживать депутатов-нарушителей предполагается с помощью видеосъемки в зале.

Напомним, ранее за неперсональное голосование предлагалось вообще исключать из депутатских рядов, лишать нарушителя мандата. Но Конституционный суд решил, что такой закон выходит за рамки действующей Конституции и потому не может быть утвержден.

По состоянию на декабрь в новой Раде обнаружили не менее 15 депутатов, голосовавших «за соседа». Всего зафиксировано 45 неперсональных голосований.

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