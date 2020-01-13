Новые тренды в маникюре: цвет 2020 года, советы по сочетанию оттенков (фото)

Стиль жизни

Согласно исследованиям, синий — самый любимый цвет в мире. Институт Pantone определился с главным его оттенком 2020 года — им стал «классический синий» - надежный вне времени, элегантный в своей простоте и, что очень важно, жизнеутверждающий. По задумке, он должен придавать энергию людям в наше непростое время. К слову, в 2019 году фаворитом был выбран цвет «живой коралл», исполненный оптимизма. Январь только начался, но нейл-индустрия сразу же откликнулась на новый тренд. Стилисты предлагают новые, необычные дизайны. Идеями маникюра в модном синем цвете с «ФАКТАМИ» поделились известные нейл-стилисты Родика Мунтеану, Кармен Саржи и Натали Федорчук. Они также рассказали, какие сочетания цветов считают самыми красивыми композициями.

— По словам вице-президента института Pantone, цвет 2020 года вдохновлен морем и океаном, — говорит нейл-стилист из Румынии многократный призер мировых чемпионатов по нейл-арту, член международных жюри, тренер румынской команды нейл-стилистов Родика Мунтеану. — Таким образом, оттенки синего будут звездами подиума, выражая идеи глубины и спокойствия. Синий цвет хорошо сочетается с оранжевым; персиковым и коричневый, а также с кремовым, белым, серым. Красив тандем синего с розовым, сиреневым, голубым и и серебристым Эффектен сине-зеленый маникюр. А голубой цвет будет смотреться хорошо с белым, желтым, оранжевым, розовым.

Оттенки синего, по словам Родики Мунтеану, выражают идею глубины и спокойствия. Фото из альбома Родики Мунтеану

Модный синий цвет хорошо смотрится с цветным декором. Фото из альбома Родики Мунтеану

— Синий — мой любимый цвет, он универсальный, — говорит нейл-стилист из Израиля многократный призер международных чемпионатов мира по ногтевому искусству Натали Федорчук. — Он шикарно сочетается практически со всеми цветами, главное правильно подобрать оттенки. Ведь синий бывает разный: темно-синий, небесно-синий, ультрамариновый, электрик, бирюзово-синий…Но на мой взгляд, самые удачные его сочетания в маникюре с белым, бежевыми оттенками, серебром или золотом, желтым, оранжевым и розовым.

Один из самых удачных тандемов – синий с серебром. Фото из альбома Натали Федорчук

Великолепен синий в зимнем пейзаже. Фото из альбома Натали Федорчук

— Особенно эффектно сочетание синего с белым, — считает нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи. — Кристаллы придают этому цвету элегантность и изысканность. Такой маникюр можно назвать праздничным. Особенно красив синий на ногтях зимой. Ведь и в зимних пейзажах оттенки этого цвета встречаются на каждом шагу. А вот с красным комбинировать синий не рисковала бы, так как это два мощных цвета и сочетание их может быть несколько тяжеловесным.

Великолепен синий в зимнем пейзаже. Фото из альбома Натали Федорчук

Очень красиво смотрится синий с матовым покрытием. Фото из альбома Кармен Саржи

Синий – цвет элегантности. Он самодостаточен и не нуждается в особом декоре. Фото из альбома Кармен Саржи

Если вы хотите понять, подойдет ли вам маникюр в синем цвете, «ФАКТЫ» предлагают вам ответить на вопросы этого теста.

Тест «Что вы знаете о синем цвете?» 1. Как называется драгоценный камень синего цвета, который считается королевским? Он был любимым камнем принцессы Дианы. Окруженный россыпью бриллиантов украшал ее кольцо. 2. Как называется птица, за которой гоняются в поисках счастья? В честь нее названа пьеса Мориса Меттерлинка. 3. Как называется оттенок синего, который в переводе с немецкого означает «домовой, гном» и часто используется в декоре сервизов? 4. Как называют цвет неба в ясный день? 5. Народное название баклажанов и некоторых блюд из них. 6. Назовите имя знаменитого нидерландского художника, который написал картину «Звездная ночь» 7. Как звали героиню сказки о Буратино, обладавшую голубыми волосами? 8. Как называются любимые брюки мужчин и женщин, ткань которых изначально была синего цвета? 9. Из какой сказки взято это описание? «В открытом море вода такая синяя, как васильки, и прозрачная, как чистое стекло, — но зато и глубоко там! Так глубоко, что ни один якорь не достанет до дна, а чтобы измерить эту глубину — пришлось бы громоздить на дно моря невесть сколько колоколен, вот там-то и живут русалки» 10. Как называется ягода, в названии которой фигурирует цвет неба?

Ключ к тесту

1. Сапфир

2. Синяя птица

3. Кобальт

4. Лазурный

5. Синенькие

6. Винсент Ван Гог

7. Мальвина

8. Джинсы

9. «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена

10. Голубика



Подсчитайте правильные ответы.

Если вы верно ответили хотя бы на 8 вопросов из 10, наверняка синий — ваш любимый цвет. Считается, что этот цвет символизирует верность и доброту. Используйте его в своем гардеробе — и это будет для вас органично. Маникюр в синем цвете в 2020 году на пике моды. Возьмите это на заметку. Кроме того, говорят, что синий цвет приносит удачу. И мы вам желаем убедиться в этом на личном опыте.

Если вы правильно ответили не меньше чем на 6 вопросов, вероятно, синий цвет — один из ваших любимых, но в фаворитах в вашем личном списке не числится. Синий — считается цветом спокойствия, философского настроения и креатива. Возможно, именно это в нем вас привлекает. Подходит ли вам синий маникюр? Да, но для особых случаев. Тогда вы будете получать от синего на своих ногтях визуальное наслаждение. Комбинируйте синий с другими цветами. И это будет эффектно и необычно. Будьте в тренде, а это путь к успеху.

Если вы ошиблись больше 5 раз, в этом нет ничего страшного. Вероятно, синий — не самый любимый ваш цвет, и вам нравятся лишь некоторые его оттенки. Именно поэтому используйте этот цвет в маникюре фрагментарно. Например, в декоре ногтей. Это могут быть даже цветные кристаллы или, скажем, полосочки в геометрическом дизайне. Экспериментируйте, фантазируйте и исследуйте палитру синего. Возможно, вскоре вы убедитесь, что этот цвет вы недооценивали. А ведь его любят даже королевские персоны. В богатой палитре синего есть даже оттенок «королевский синий», который сейчас, к слову, на пике популярности.

Ранее о новых трендах в маникюре и особенностях дизайна «хамелеон» (или «кошачий глаз») «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Болгарии Елена Ягодинская.

Фото в заголовке из альбома Кармен Саржи

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