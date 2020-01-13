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Спорт

Не стало известного украинского журналиста (фото)

17:06 13 января 2020 435
Михаил Волобуев
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В понедельник, 13 января, после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни известный спортивный журналист, член Национального олимпийского комитета Украины Михаил Волобуев. В мае ему исполнилось бы 74 года.

Почти два десятилетия Михаил Михайлович возглавлял Ассоциацию спортивных журналистов Украины, а также 11 лет занимал должность пресс-аташе НСК Олимпийский. С 2000 года журналист был членом Международной ассоциации спортивной прессы (АIPS).

Михаил Волобуев с легендарным украинским легкоатлетом Валерием Борзовым

Прощание с Михаилом Волобуевым состоится в среду, 15 января, в 12:00 в Киевском крематории (улица Байковая, 16).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный спортивный журналист Александр Жураховский.

Фото ffu.ua, АСЖУ

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