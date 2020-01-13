В Днепре любители России испортили таблички на исторических зданиях (фото)

Происшествия

В Днепре группа сторонников «русского мира» устроила погром: уличные таблички на исторических зданиях безжалостно срывались и ломались. На одной из табличек хулиганы зачеркнули надпись «Днепр», а сверху написали «Днепропетровск», и «Россия».

В горсовете Днепра решили, что пока изготавливаются новые таблички, на зданиях будут временные указатели. Попутно вандалам напомнили, что их старания будут бесплодными: на исторических зданиях все равно будут указатели нового типа: на украинском языке и с правильным названием города.

«Была проведена спецоперация по установлению временных табличек на памятниках культурного наследия по ул. Владимира Вернадского вместо уничтоженных. Потому что нельзя просто брать и уничтожать городскую собственность», — заявила Надежда Лиштва, начальник управления по вопросам охраны культурного наследия горсовета Днепра.

Напомним, ранее в Днепре уничтожили уникальную мозаичную скульптуру. А в Киеве вандалы повредили Аллею муз.

Фото Надія Лиштва/Facebook

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