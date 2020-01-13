Пожар в одесском колледже: завхозу учебного заведения предъявлено обвинение в халатности

Происшествия

Спустя 40 дней после масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса в деле появился второй подозреваемый. Это женщина, которая на момент пожара занимала должность завхоза колледжа. Ей инкриминируют служебную халатность (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса).

Суть претензий к завхозу — не устраненные грубые нарушения пожарной безопасности в колледже после проверки в 2014 году. Шесть лет назад проверяющие составили акт об отсутствии в колледже огнетушителей и систем оповещения о пожаре, о закрытых пожарных выходах и о решетках на окнах первого и четвертого этажей. Завхоз входила в комиссию по проверке готовности колледжа к новому 2019−2020 учебному году. Следствие считает, что женщина должна была либо добиться устранения нарушений, либо не подписывать разрешение начинать новый учебный год.

Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас прокуроры будут добиваться для подозреваемой круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, при пожаре в колледже погибли 16 человек, включая студентов, преподавателей и сотрудников других организаций, занимавших помещения в том же здании. Изначально говорилось, что готовится подозрение двум лицам, но в итоге до 13 января было известно лишь об одном подозреваемом.

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