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Стиль жизни

Трудности перевода: американец заказал в Норвегии шикарный джемпер, а получил сюрприз (фото)

20:56 13 января 2020 834
Крис Эванс в джемпере
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американец Дэн Шихан решил обзавестись шикарным шерстяным джемпером, похожим на тот, который носил персонаж актера Криса Эванса в детективном фильме «Ножи наголо». Похожий свитер он нашел в интернете на одном из сайтов норвежских магазинов. Цена была весьма приемлемая. И Дэн оплатил покупку. Однако, когда заказ прибыл, он понял, что ошибся — видимо, из-за трудностей с переводом текста.

Как пишет издание The Mirror, вместо роскошного джемпера в посылке оказалась дюжина мотков шерстяной пряжи. К которым прилагалось фото вещи и описание, по которому ее предлагалось связать самому. Расстроенный Шихан, который признает, что сам виноват, навыками вязальщика не владеет. Дэн говорит, что купленная им шерсть — отличного качества. И он собирается подарить ее кому-то из своих знакомых, увлекающихся рукоделием.

Его история, которую он рассказал в соцсети Twitter, повеселила пользователей.

А одна из комментаторов, добрая душа, написала американцу: «О, Боже! Просто пришли это мне, и я свяжу тебе этот чертов свитер».

Ранее «ФАКТЫ» писали о британке, которая купила в интернете роскошный пушистый ковер, а получила «волосатую тарелку».

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