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Потоп в Киеве: что происходит сейчас возле Ocean Plaza (фото, видео)
В Киеве назвали причины потопа в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza («Оушн Плаза»). Госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что рядом со зданием по адресу на ул. Антоновича, 174 случился масштабный порыв теплосети.
Кипяток из системы водоснабжения попал в торговый центр. Особенно сильно залило первый этаж ТРЦ, а также магазин «Ашан» на подземном уровне. Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Спасатели говорят, что лично вынесли на руках пятерых человек. Есть как минимум одна серьезно пострадавшая — женщина получила ожоги ног. Из здания ее выносили на руках и передали медикам.
Эвакуация потребовалась не только посетителям «Оушн Плазы», но и пассажирам общественного транспорта, паркующегося рядом с торговым центром. Одна из маршруток вместе с асфальтом провалилась в воронку. Спасатели помогли выбраться из микроавтобуса четверым людям.
Также оказались дезориентированными пассажиры троллейбуса, приехавшего на остановку в район аварии. Чтобы трое людей не заблудились в плотных клубах пара, бригады спасателей увели пассажиров в безопасное место.
Напомним, о чрезвычайном происшествии в ТРЦ «Оушн Плаза» стало известно около 20 часов 13 января. В 20.38 на место прибыли спасательные службы.
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