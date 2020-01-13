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Происшествия

Никто не спешил обесточивать ТЦ: рассказ очевидицы масштабного потопа в Ocean Plaza (фото)

22:35 13 января 2020 2871
ocean plaza
Инф. «ФАКТОВ»

Потоп в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza 13 января застиг врасплох тех, кто теоретически должен был организовывать безопасную эвакуацию посетителей. Присутствовавшие в торговом центре в момент ЧП отмечают, что охрана не спешила блокировать лифты. Те неосведомленные посетители, кто зашел в лифтовую кабину, рисковал очутиться на первом этаже, залитом кипятком.

оушн плаза

«Имела все шансы свариться в кипятке в лифте… Охрана выглядела растерянной, люди сами убегали от наступающих потоков воды. Я упрашивала ребят с рациями чтобы поскорее заблокировали лифты, так как сама минуту назад на одном из них поднималась. Ну, один при мне отключили с помощью перевернутой урны, об остальных не знаю… Никто не спешил обесточивать помещения», — поделилась впечатлениями Елена Сердюк-Слушаенко в Facebook.

По словам свидетельницы, женщиной, которая получила серьезные ожоги ног, могла быть продавец обувного магазина. Когда потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже, то вода хлынула в обувной отдел, и продавец оказалась в горячей ловушке. Девушку вынес на руках охранник.

Напомним, ЧП случилось, когда рядом со зданием крупного ТРЦ прорвало теплотрассу. Горячая вода из системы водоснабжения хлынула на первый и на подземные этажи торгового центра. Спасатели говорят, что вынесли из здания пятерых человек, остальные смогли покинуть ТРЦ самостоятельно.

Фото Елена Сердюк-Слушаенко/Facebook

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