Происшествия

"Как корабль назовешь...": в сети бурно обсуждают потоп в ТЦ Ocean Plaza в Киеве (фото, видео)

Последствия порыва теплотрассы в Киеве и потопа в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza напомнили очевидцам популярные фильмы-катастрофы. Так, ситуацию возле ТРЦ свидетели описывают как киевский «Сайлент Хилл».

Параллельно с тревогой за судьбу посетителей и персонала ЧП дало повод для «черных» шуток по поводу названия торгового центра, «навлекшего беду».

Торговый центр закрыт, а эвакуация посетителей и персонала хоть и не без проблем, но была выполнена. Спасательные работы рядом со зданием продолжаются.

Бригадам на спецтранспорте предстоит вытащить из ямы маршрутку, которая провалилась под асфальт в момент порыва теплотрассы.

А Киевводоканалу предстоят ремонтные работы и замена поврежденной трубы.

Напомним, о порыве на улице Антоновича возле здания ТРЦ Оcean Plaza стало известно около 20 часов 13 января. Движение транспорта в районе ограничили, а на улицах, примыкающих к ТРЦ, перекрыли. Спасатели оградили опасную зону, где провалился асфальт.

Фото kiev.informator.ua, Типичное Голосеево — Киев/Facebook,

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