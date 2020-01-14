Спорт

«Барселона» впервые за 17 лет уволила тренера в разгар сезона и назначила нового (фото)

Двадцатишестикратный чемпион Испании «Барселона» по итогам заседания совета директоров клуба отправила в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде (на фото) и объявила имя нового «рулевого» Лионеля Месси и компании. Им стал не отказавшийся в последний момент возглавить каталонского гранда зимой Хави, а 61-летний экс-наставник «Бетиса» Кике Сетьен, контракт которого рассчитан до 30 июня 2022 года. На официальном сайте «Барселоны» Сетьена представили как специалиста, который всегда являлся приверженцем атакующего футбола, привлекательного для болельщиков.

Новый тренер «Барселоны», в активе которого три поединка в футболке сборной Испании, тренировал также «Расинг», «Полидепортиво», сборную Экваториальной Гвинеи, «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас». Правда, наибольших успехов наставник добился с «Бетисом», с которым по итогам сезона-2017/2018 финишировал на шестом месте в чемпионате Испании и играл в Лиге Европы.

Новый гпавный тренер «Барсы» — 61-летний Кике Сетьен

К слову, Эрнесто Вальверде стал первым тренером «Барсы» с 2003 года, которого руководство каталонского клуба уволило посреди сезона (17 лет назад зимой на дверь указали именитому голландцу Луи ван Галу).

Отметим, что под началом Вальверде «Барса» с лета 2017 года выиграла четыре трофея — два титула чемпионата Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. Правда, на прошлой неделе Месси и компания проиграли в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» (2:3), что и переполнило чашу терпения боссов каталонского гранда.

После 19 туров текущего чемпионата Испании «Барса» делит первое место с «Реалом» (по 40 очков), а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с итальянским «Наполи».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у голкипера «Барселоны» тер Штегена родился сын.

Фото Getty Images, ФК «Барселона»

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