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Украина

Поймали на взятке: отстранено от работы все руководство одесской ГНС

9:43 14 января 2020 550
Здание налоговой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены — такова первая реакция главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова на вопиющий случай с временно исполняющей обязанности главного налоговика Одесского региона, которую в понедельник, 13 января, задержали на даче взятки.

Об этом Верланов сообщил на своей странице в Fаcebook, конкретно огласив, что именно немедленно предпринимает:

«1. Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.

2. Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.

3. Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ДПС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников".

Как стало известно «ФАКТАМ» от информированного источника в прокуратуре, исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева пыталась передать взятку в 25 тысяч долларов руководителю управления надзора над соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Одесской областной прокуратуры Михаилу Сербину.

«Она, а также ее подчиненные пообещали Сербину предоставлять означенную сумму ежемесячно — с тем, чтобы он не фиксировал незаконную деятельность неких лиц и не сообщал об этом в правоохранительные органы. Иными словами, взяточников взяли на первом транше», — сообщил источник.

В задержании принимала участие генеральная инспекция офиса Генерального прокурора Украины. В здании налоговой службы в Одессе, в кабинетах ее руководителей прошли оперативно-следственные действия, в частности, обыски.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Сейчас следствие устанавливает имена других лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», на крупной взятке попалась чиновница Офиса президента. Ее отправили под домашний арест.

А премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине отсутствует коррупция на топ-уровне.

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