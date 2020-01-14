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Ушел из жизни еще один известный украинский журналист (фото)
Не успела отечественная спортивная журналистская братия оправиться от известия о смерти многолетнего главы Ассоциации спортивных журналистов Украины Михаила Волобуева, как пришла еще одна печальная весть. Не стало нашего известного коллеги Евгения Белозерова.
«Друзья, коллеги… Несу скорбную новость: знаменитый спортивный журналист Евгений Белозеров, стоявший у истоков газеты „Команда“, много лет отдавший „СЭ в Украине“ и другим изданиям, ушел в мир иной накануне старого нового года-2020(((Если коротко, Жека был Глыбой творческого дела и отменным футболистом в защитке даже несмотря на свои почти 55 лет (((Будем тебя помнить, Джон! Земля пухом…», — написал на своей странице в Facebook журналист Вячеслав Волков.
«Хочу добавить. Может, кто не знал. Жека был не только журналистом, но и сильным футбольным коллекционером. В 90-е обладал самой мощной коллекцией программ киевского «Динамо» в мире. Отлично знал историю футбола и изучил досконально предмет коллекционирования.
В 1992-м у ФФУ не дошли руки издать программу к первому историческому матчу сборной Украины. Женя выпустил сам за свой счет. Эта программа навсегда первая в истории нашей страны. Есть у каждого коллекционера" — написал в соцсети коллекционер Игорь Запорожец.
Та самая программка, выпущенная Евгением Белозеровым к историческому матчу Украина — Венгрия в Ужгороде
Покойся с миром, Женя. Спасибо за годы, проведенные бок о бок на журналистской стезе. Ты был талантлив, скромен и отзывчив… И уж точно любил футбол в себе, а не себя в футболе. Таких нынче мало. Вечная память, Мастер…
Евгений Белозеров
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный спортивный журналист Александр Жураховский.
Фото Facebook
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!