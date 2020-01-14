Мир

Голубя мира из Путина не получилось: переговоры по Ливии в Москве провалились

Ночью 14 января командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву, где накануне состоялись переговоры по улаживанию вооруженного конфликта в Ливии. Хафтар встречался с представителями Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с его председателем Фаизом Сараджем. Встреча проходила при посредничестве России и Турции. Хафтар отказался в итоге подписывать соглашение с Сараджем и объявил о «решимости сражаться до достижения победы». Глава ПНС свою подпись под предложенным документом поставил.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ситуация в Ливии резко обострилась весной 2019 года, когда Хафтар предпринял наступление на Триполи, стремясь захватить столицу страны, в которой находится Правительство национального согласия, признанное Организацией Объединенных Наций. После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году Ливию охватила яростная борьба за власть. Ее развязали различные группировки и политические силы. По сути страна охвачена гражданской войной.

К весне 2019 года в Ливии сформировались две основные конфликтующие друг с другом группировки. Первая базируется в Триполи и подчиняется ПНС. Вторая контролирует Торбук и большую часть территории страны. Она подчиняется главе ливийского парламента Акиле Салеху и маршалу Хафтару, которого парламент назначил командующим Ливийской национальной армией. Салех и Хафтар пользуются поддержкой России, Египта, ОАЭ.

Наступление на Триполи, предпринятое Хафтаром, после стремительного успеха застопорилось на подходах к столице. Мировое сообщество несколько раз призывало маршала прекратить боевые действия, но Хафтар всякий раз отвечал отказом.

В конце декабря ситуация еще более обострилась, после того как в ливийский конфликт решила вмешаться Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал договор с ПНС, который позволяет ему ввести войска в Ливию, если такой шаг одобрит турецкий парламент. Депутаты одобрили проведение военной операции в Ливии. Турецкие войска начали переброску. Эрдоган фактически объявил о том, что поможет Сараджу остановить Хафтара. При этом турецкий президент публично обвинил российских наемников из ЧВК Вагнера в том, что они воюют на стороне Ливийской национальной армии.

В январе в Москву прилетала канцлер Германии Ангела Меркель. Она провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме ситуации в Украине обсуждались ливийский конфликт и обострение ситуации на Ближнем Востоке после ликвидации американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Встреча с Меркель прошла накануне прибытия в Москву Хафтара и Сараджа.

12 января ПНС и Ливийская национальная армия заявили о временной приостановке огня. Появилась надежда на то, что двум этим силам удастся договориться. Однако переговоры в Москве провалились. Из Ливии 14 января приходят сообщения о том, что боевые действия в районе Триполи уже возобновились.

Похоже, Меркель и Путин обсуждали такой вариант развития событий. И теперь спешно готовится международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Reuters сообщает, что встреча пройдет в Берлине под эгидой ООН. Подготовкой занимается правительство Германии. Предполагаемая дата — 19 января. Пока официально день проведения конференции не называется. Однако известно, что именно 19 января в Берлин на один день прилетит Эрдоган. Источники в Кремле сообщают, что Путин также намерен посетить столицу Германии в это день. Засобирался в Берлин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. А вот участие в работе конференции представителей Ливии пока под большим вопросом.

Ясно одно — Путин и Эрдоган пытаются всячески усилить позиции своих стран на Ближнем Востоке. Им это уже удалось сделать в Сирии. Ливия на очереди.

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