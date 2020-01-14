Уайлдер – Фьюри: дуэль взглядов перед реваншем (видео)

Спорт

За месяц до наиболее ожидаемого боя 2020 года между обладателем титула WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья) и британцем Тайсоном Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) в Лас-Вегасе состоялась дуэль взглядов.

Боксеры не сдерживали эмоций, оживлено споря друг с другом, но при этом не отводя глаз от соперника. У Деонтея через плечо был перекинут чемпионский пояс, который будет поставлен на кон, а Тайсон, как и обещал накануне, пытался давить психологически, показывая пальцем на себя — мол, «я должен был стать обладателем этого титула после нашей первой встречи».

Напомним, что первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018-го, и тогда раздельным решением судей была зафиксирована ничья. После этого соперники не стали настаивать на незамедлительном реванше, а провели по два поединка — и оба выиграли. Повторный поединок между ними пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко в тренировочном лагере «вырубил» непобедимого на профессиональном ринге Уайлдера.

Фото Getty Images

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