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Под Одессой вооруженная банда ограбила ювелирный магазин

11:24 14 января 2020 193
Под Одессой вооруженная банда ограбила ювелирный магазин
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 14 января, в городе Татарбунары (административный центр района на юге Одесской области) совершено дерзкое разбойное нападение. Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник в правоохранительных органах, примерно в 08:15 трое злоумышленников в масках ворвались в ювелирный магазин. В руках одного из них был пистолет. (Напомним, недавно в Одессе ограбили ломбард, вынеся драгоценности на сумму более полумиллиона гривен.)

«Угрожая оружием, они забрали деньги, ювелирные украшения и скрылись с места преступления на автомобиле Audi», — сообщил источник.

В Одесской области введен полицейский спецплан «Перехват». На месте работает оперативно-следственная группа. Сумма похищенных денег и стоимость украшений уточняется.

Напомним, на днях в Киеве злоумышленник, угрожая пистолетом, ограбил магазин мобильной связи. А в ноябре под Одессой вооруженные грабители напали на предпринимателей и отобрали у них 12 миллионов гривен.

«ФАКТЫ» сообщали также, что Борисполе под Киевом вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин, унеся драгоценностей на миллионы.

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