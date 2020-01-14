Новая система расчетов с покупателями: кому из предпринимателей грозит банкротство

Деньги

Украинский малый бизнес готовится к переходу на новую систему расчетных операций, когда передача потребителю любого товара или услуги должна быть подтверждена документом, то есть чеком. Предпринимателей, нарушающих правила, будут штрафовать, а покупатели, не получившие чек за приобретенный товар или услугу смогут вернуть свои деньги, пожаловавшись на нарушение в фискальные органы. Кое-что из новшеств начнет действовать в апреле, кое-что в октябре 2020 года, а с 1 января 2021 года новые законы должны заработать в полной мере. Успеют ли частные предприниматели подготовится к новым правилам работы и как это отразится на стоимости товаров и услуг?

«Кассовый аппарат или программное обеспечение обойдется в несколько тысяч гривен»

— Для предпринимателей предусмотрен довольно плавный переход к обязательному использованию РРО в несколько этапов, — рассказала «ФАКТАМ» юрист адвокатской компании «Прайм» Ирина Мацапура. — С 1 октября 2020 обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) предусмотрено для «групп риска». К таким относятся плательщики единого налога (независимо от суммы годового дохода), которые:

предоставляют услуги или продают товары через интернет;

продают лекарственные средства, изделия медицинского назначения и предоставляют платные услуги в сфере охраны здоровья;

продают ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и камней и полудрагоценных камней;

продают подержанные товары в магазинах;

продают технически сложные бытовые приборы, которые подлежат гарантийному ремонту;

функционируют как рестораны, кафе, рестораны быстрого обслуживания;

туристические агентства, туристические операторы;

гостиницы и хостелы;

продают детали и оборудование для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, который утверждается правительством.

А с 1 января 2021 года обязаны начать использовать кассовые аппараты либо программные РРО предприниматели, которые являются плательщиками единого налога 2, 3 и 4 группы независимо от видов деятельности, — отметила Ирина Мацапура.

По поводу того, успеет ли отечественный малый бизнес подготовиться к введению тотального контроля, мнения экспертов разделились.

— У бизнеса есть достаточно времени, чтобы приобрести физические или программные кассовые аппараты и наладить их работу, — считает независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Однако приобретение кассового аппарата или программного обеспечения, в самом экономном варианте, обойдется в несколько тысяч гривен, что может существенно снизить рентабельность мелкого бизнеса. Не исключено, что некоторые точки продажи закроются.

Однако многое будет зависеть от того, какую форму РРО выберут предприниматели.

— Те кто используют сервисы кассового учета, вполне успеют адаптироваться к новшествам, так как в данном программном обеспечении уже давно доступна опция электронного фискального чека, — рассказал «ФАКТАМ» соучредитель компании SkyService POS Николай Дубовик. — Так же всегда можно подключить стационарный фискальный регистратор, но их количество на рынке Украины ограничено, плюс в этом году несколько компаний-производителей должны делать перевыпуск стационарных РРО.

В октябре может возникнуть потребительский коллапс

Могут возникнуть и сложности с внедрением программных регистраторов расчетных операций.

— Переход на новые РРО, в принципе, должен быть достаточно простым для предпринимателей, — сообщил «ФАКТАМ» соучредитель компании Poster Родион Ерошек. — Конечно же, при условии, что все будет слаженно и четко работать со стороны налоговой и ее нового электронного РРО «пРРосто». Ведь по новым правилам предприниматели больше не обязаны покупать кнопочную кассу или фискальный регистратор, экономя от 5 до 30 тысяч грн. Соответственно, не нужно тратить много времени на их регистрацию, при том что ранее на это могло уходить до нескольких недель. Достаточно будет установить новое программное обеспечение (ПО) на компьютер, смартфон или планшет, зарегистрироваться онлайн в течение одного дня — и можно отправлять электронные фискальные чеки в налоговую.

В целом, всех предпринимателей к началу запуска электронной фискальной системы можно будет условно разделить на две группы:

тех, кто уже использует «кнопочные кассы» или стационарные фискальные регистраторы и не планирует ничего менять;

тех, кто только открывает бизнес, раньше работал без «фискальника» или просто хочет перейти со стандартного на облачный вариант РРО.

Первую группу гонка обновлений обойдет стороной: закон не запрещает использование существующих РРО. А вот второй группе придется подготовиться к внедрению новых кассовых аппаратов: протестировать и запустить государственную систему «пРРосто» или выбрать более функциональное и удобное решение от других поставщиков на рынке. Такие альтернативные решения позволят не просто продавать товары, но и смотреть статистику продаж, проводить инвентаризацию, использовать системы лояльности и так далее.

Как показывает опыт соседних стран (в 2018 году на онлайн-фискализацию перешел Казахстан, в 2016-м обязательная фискализация заработала в РФ), к официальной дате запуска новой системы готовы всего около трети предпринимателей. Сложнее всего переход дается мелкой независимой рознице, которая, в принципе, не привыкла использовать IT-решения в ежедневной работе, не имеет стабильного интернета и обходится учетом в голове продавщицы или в тетрадке управляющего. Как правило, такие владельцы бизнеса тянут до последнего, а потом в спешке ищут самое дешевое ПО и оборудование, не понимая, какие риски с этим могут быть сопряжены.

Тем не менее я не прогнозирую октябрьский потребительский коллапс, то есть то, что покупатели не смогут приобрести продукт или услугу из-за неготовности IT-решений продавцов. Половина всех торговых объектов и заведений — это крупные сети. Они подкованы в IT-технологиях и со стопроцентной вероятностью уже сейчас занимаются вопросом интеграции нового фискального решения в свои системы автоматизации, — отметил Родион Ерошек.

Однако открытым остается вопрос, как тотальное внедрение регистраторов расчетных операций отразится на стоимости товаров и услуг в Украине. Об этом читайте в следующей статье.

Стоит напомнить, что недавно прошла запись предпринимателей на бета-тестирование нового бесплатного налогового сервиса — программного РРО (аналог физического кассового аппарата) «пРРОсто». Тестирование проведет Государственная налоговая служба.

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