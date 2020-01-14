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Ничего не меняется: нардепов поймали на кнопкодавстве в Раде (видео)
Журналистское сообщество «ЧЕСНО» зафиксировало первые факты неперсонального голосования в Раде в 2020 году. «Героями дня» стали народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов. Напомним, Зеленский подписал закон об ответственности за «кнопкодавство».
На опубликованном видео заметно, как нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем пульте, а затем — и на пульте коллеги Мусы Магомедова, который в тот момент еще добегал до своего рабочего места.
А Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и коллегу Дмитрия Шенцева.
Напомним, ранее активисты назвали «кнопкодавов» Рады-2019.
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