- 16:26 Одиозный чиновник времен Януковича может возглавить госслужбу
- 16:23 Возле Офиса президента прошла акция в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета
- 16:21 Милованову запретили общаться с людьми: министр назвал причину
- 16:19 Теперь все будет хорошо: глава финансового комитета Рады "засеял" нардепов зерном
- 16:00 Макгрегор — Серроне: где смотреть супербой UFC
- 15:51 "Важно найти заказчиков": мать Окуевой выступила с обращением в связи с поимкой подозреваемых
- 15:49 Решение встретили аплодисментами: всем прокурорам по делу о расстрелах на Майдане дали отвод
- 15:45 Представлялись бойцами АТО: россиянин сколотил в Украине банду, похищавшую людей
- 15:37 Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутникового ТБ
- 15:28 МАУ не будет платить компенсации в связи с катастрофой "Боинга" в Иране: появилось разъяснение
- 15:27 Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
- 15:27 Квартира в Донецке и крупный долг: что известно о задержанной главе одесской налоговой
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Жуткий инцидент попал на записи камер в поезде «Симферополь — Москва». Пьяная россиянка впала в буйное состояние и бросила своего ребенка на межвагонную лестницу. Десятимесячная девочка оказалась между двумя этажами вагона. Ребенка из опасного места вытащил сожитель горе-матери, а на следующей станции неадекватную семью сняли с поезда.
36-летняя жительница Воронежа ехала в купе вместе с двумя детьми и сожителем. Кроме пострадавшего младенца, с матерью находилась еще и семилетняя дочь. На видео видно, как девочка пытается успокоить мать, но безуспешно.
Семья успела доехать до города Крымска Краснодарского края. Там четверым пассажирам велели освободить купе и покинуть поезд. На пьяную женщину и мужчину-сопровождающего составлены протоколы. Младенца отправили в больницу, а старшую девочку временно поместили в социально-реабилитационный центр.
По информации российских СМИ, инцидент случился в ночь на 10 января, но спустя четыре дня девочек вернули горе-матери.
Напомним, ранее сообщалось о пьяной компании в российском поезде. Собутыльники в драке пытались выдавить глаза ложкой. А еще одна россиянка устроила пьяный дебош в салоне самолета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»