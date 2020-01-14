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Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Жуткий инцидент попал на записи камер в поезде «Симферополь — Москва». Пьяная россиянка впала в буйное состояние и бросила своего ребенка на межвагонную лестницу. Десятимесячная девочка оказалась между двумя этажами вагона. Ребенка из опасного места вытащил сожитель горе-матери, а на следующей станции неадекватную семью сняли с поезда.

36-летняя жительница Воронежа ехала в купе вместе с двумя детьми и сожителем. Кроме пострадавшего младенца, с матерью находилась еще и семилетняя дочь. На видео видно, как девочка пытается успокоить мать, но безуспешно.

Семья успела доехать до города Крымска Краснодарского края. Там четверым пассажирам велели освободить купе и покинуть поезд. На пьяную женщину и мужчину-сопровождающего составлены протоколы. Младенца отправили в больницу, а старшую девочку временно поместили в социально-реабилитационный центр.

По информации российских СМИ, инцидент случился в ночь на 10 января, но спустя четыре дня девочек вернули горе-матери.

Напомним, ранее сообщалось о пьяной компании в российском поезде. Собутыльники в драке пытались выдавить глаза ложкой. А еще одна россиянка устроила пьяный дебош в салоне самолета.

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