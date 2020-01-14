«1917» с Камбербэтчем и «Джентльмены» Гая Ричи: наиболее ожидаемые премьеры 2020 года (видео)

Шоу-бизнес

Наступивший 2020 год обещает любителям кино в Украине множество интересных фильмов. Некоторые из них уже вышли в прокат на Западе и претендуют на премию «Оскар», вручение которой состоится 9 февраля. Другие появятся в украинских кинотеатрах одновременно с США и Западной Европой. «ФАКТЫ» решили рассказать о наиболее ожидаемых премьерах нынешнего года.

Уже 23 января в украинский прокат выходит картина «Кролик Джоджо» (оригинальное название Jojo Rabbit). Это необычная трагикомедия, снятая в Голливуде талантливым новозеландским режиссером Тайкой Вайтити. Он громко заявил о себе 14 лет назад, снявшись в нашумевшей короткометражке «Реальные упыри», на основе которой в 2014 году сделал полнометражный фильм, тут же ставший культовым. «Черный» юмор Вайтити заинтересовал Голливуд настолько, что ему доверили снять блокбастер «Тор: Рагнарек», собравший 854 миллиона долларов в мировом прокате. Именно этот коммерческий успех позволил талантливому представителю народа маори взяться за «Кролика Джоджо».

Действие фильма происходит в нацистской Германии на заключительном этапе Второй мировой войны. Главный герой — 10-летний Джоджо. Мальчик живет со своей матерью. Его отец был призван в армию и ушел воевать. Вестей от него давно нет. Джоджо испытывает затруднения в общении со сверстниками. И у него вместо реальных приятелей появляется воображаемый друг — Адольф Гитлер. Мальчик мечтает стать телохранителем настоящего фюрера. И каждый день ведет беседы с Гитлером, которого нарисовало его воображение… Критики считают, что в определенном смысле «Кролик Джоджо» перекликается с известным фильмом итальянского режиссера Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», получившим в 1998 году три премии «Оскар». Картина Вайтити представлена в шести номинациях на награды Американской киноакадемии. Она уже получила ряд призов. Исполнитель роли Джоджо Роман Гриффин Дэвис стал лауреатом престижной премии «Выбор критиков» как лучший дебютант. При этом у фильма очень неплохие кассовые сборы. При затратах на съемки в размере 14 миллионов долларов «Кролик Джоджо» уже принес 32,1 миллиона долларов в мировом прокате.

30 января в украинский прокат выходит военная драма британского режиссера Сэма Мендеса «1917». Это один из самых нашумевших фильмов 2019 года. Он собрал 10 номинаций на премию «Оскар», получил «Золотой глобус» как лучшая кинодрама, а Мендес удостоился этой престижной награды как лучший режиссер. Сэм утверждает, что написал сценарий и снял картину на основе воспоминаний своего деда, который принимал участие в Первой мировой войне. На Западе «1917» вышел в прокат 10 января и уже собрал 63,5 миллиона долларов. При этом бюджет фильма составляет 100 миллионов долларов. СМИ уверены, что затраты окупятся с лихвой. В картине снялись звезды британского кинематографа Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Эндрю Скотт, Марк Стронг, Джордж Маккей. Зрителей поразили масштаб и реалистичность съемок. Мендес по праву считается одним из самых успешных британских кинорежиссеров современности. Каждая из его картин становилась событием. Просто перечислим их: «Красота по-американски» (пять премий «Оскар»), «Проклятый путь» (премия «Оскар»), «Дорога перемен» (три номинации на «Оскар»), «007: Координаты «Скайфолл», «007: Спектр».

Одновременно с военной драмой Мендеса в украинский прокат выходит мелодрама «Маленькие женщины», снятая по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт. Книга была написана в 1868 году и является классикой американской литературы. Ее популярность в англоязычных странах по-прежнему огромна. Главные героини — четыре сестры подросткового возраста, живущие в бедности. Мать девочек учить их оставаться благородными и добрыми несмотря ни на что. Она терпеливо готовит дочерей к самостоятельной взрослой жизни… Главные роли исполнили молодые звезды американского и британского кино Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Флоренс Пью, Элайза Сканлен. Роль миссис Марч принесла голливудской актрисе Лоре Дерн премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». Кроме того, картина выдвинута на премию Американской киноакадемии еще в пяти номинациях, включая «Лучший фильм». Интересно, что это уже восьмая экранизация «Маленьких женщин». Тем не менее режиссеру и сценаристке Грете Гервиг удалось продемонстрировать собственное прочтение классического романа. 36-летняя американка уже номинировалась на «Оскар» за фильм «Леди Берд».

13 февраля, уже после вручения премий Американской киноакадемии, в украинский прокат выходит драма «Секс-бомба» американского режиссера Джея Роуча. Примечательно то, что прежде он с успехом снимал исключительно комедии, например, культовые трилогии «Остин Пауэрс» и «Знакомство с родителями». В 2015 году Роуч впервые попробовал себя в жанре драме, причем основанной на реальных событиях. Он снял тогда фильм «Трамбо» об известном голливудском сценаристе Далтоне Трамбо, который во времена маккартизма стал одной из жертв скандально известной «охоты на ведьм», когда американское правительство преследовало деятелей искусства и журналистов за их политические взгляды и симпатии к коммунистам. Окрыленный одобрительными отзывами критиков, Роуч решил продолжать работать в этом жанре и взялся за недавнюю скандальную историю, в центре которой оказался генеральный директор американского телеканала Fox News Роджер Айлз. Могущественный телебосс оказался падок на женщин. Используя свое служебное положение, он сексуально домогался подчиненных. В их числе была известная журналистка и телеведущая Мегин Келли. Ей пришлось уйти с работы. Согласитесь, история на злобу дня. Роуч пригласил в этот проект трех звезд Голливуда первой величины — Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Терон сыграла роль Келли. В результате она претендует теперь на премию «Оскар». Робби представлена в номинации «Лучшая актриса второго плана». В американский прокат фильм вышел 13 декабря. При бюджете 32 миллиона долларов собрал 29,3 миллиона. Студия Lionsgate надеется на прокат в Европе и Азии.

Культовый британский режиссер Гай Ричи вернулся к своему любимому жанру криминальной комедии. Его сделали знаменитым фильмы «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Потом он споткнулся на картине «Унесенные» с Мадонной, которая на тот момент была его женой. Несколько поправил репутацию фильмами «Револьвер» и «Рок-н-рольщик». Очень хорошо прошли в прокате два его «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, а вот «Меч короля Артура» с треском провалился. «Аладдин» с Уиллом Смитом был разруган критиками, но в прокате собрал более миллиарда долларов. И вот 13 февраля в украинский прокат должен выйти новый фильм Ричи — «Джентльмены». Британская пресса обещает, что это будет настоящий Гай Ричи во всей красе. Он выстраивает картину вокруг истории о том, как британский торговец наркотиками пытается продать свой бизнес миллиардерам из Оклахомы. В фильме много персонажей. Задействованы прекрасные актеры: Колин Фаррелл, Хью Грант, Мэттью Макконахи, Джереми Стронг, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг. В Британии «Джентльмены» вышли в прокат 1 января и собрали 14,2 миллиона долларов.

В начале апреля поклонники бондианы в Украине смогут увидеть 25-й фильм об агенте 007. Джеймса Бонда в пятый раз сыграл Дэниел Крэйг. Картина называется «007: Не время умирать». Роль главного злодея исполнил обладатель «Оскара» Рами Малек. В качестве «девушек Бонда» выступили Ана де Армас («Ножи наголо»), Лашана Линч и Леа Сейду. Снял картину голливудский режиссер с японскими корнями Кэри Фукунага, прославившийся после выхода первого сезона сериала «Настоящий детектив». О фильме пишут очень много. Работа над ним сопровождалась различными скандалами. Крэйга с трудом уговорили стать Бондом еще раз. Дэнни Бойл с шумом отказался снимать картину, потому что не сошелся взглядами на нее с продюсерами. Но даже без этого антуража каждая часть бондианы традиционно вызывает повышенный интерес во всем мире.

Поклонники кинокомиксов с нетерпением ждут премьеры «Черной вдовы». Фильм является ответвлением (спин-офф) от невероятно успешной в коммерческом плане серии «Мстители». Достаточно напомнить, что «Мстители: Завершение» стал в прошлом году самым кассовым фильмом в истории, побив рекорд «Аватара». Сборы в мировом прокате составили 2 миллиарда 798 миллионов долларов. Наташа Романофф, или Черная Вдова — персонаж, которого в этой серии играет Скарлетт Йоханссон. Ей же досталась эта роль и в картине Кейт Шортланд. Она сняла до сих пор только два полнометражных фильма, которые прошли почти незаметно, — «Эрудиция» и «Берлинский синдром». Не совсем понятно, почему студия Walt Disney рискнула поручить именно Кейт этот потенциально очень громкий проект.

Кристофер Нолан — один из самых интересных режиссеров в мире на сегодняшний день. Все его фильмы разбираются потом по косточкам критиками, а зрители ждут новых работ. Именно Нолан снял фантастические триллеры «Помни» и «Начало», трилогию о Бэтмене с Кристианом Бейлом в главной роли, научно-фантастический фильм «Интерстеллар», военную драму «Дюнкерк». Его новая работа, мировая премьера которой запланирована на июль, называется «Тенет» (в оригинале Tenet). В фильме снимаются Джон Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Кеннет Брана. Действие картины происходит в недалеком будущем и разворачивается в разных странах мира, в том числе в Украине. Агент одной из спецслужб получает важнейшее задание — помешать развязыванию Третьей мировой войны. Чтобы справиться с ним, ему придется перемещаться во времени. Это один из любимых приемов Нолана.

В конце года ожидается выход не менее интересных фильмов: «Дюна» Дени Вильнева, «Депеша из Франции» Уэса Андерсона, «Святая дева» (оригинальное название Benedetta) Пола Верховена, «Последняя планета» Терренса Малика, «Три тысячи лет ожидания» Джорджа Миллера.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как прошла церемония вручения престижной премии «Золотой глобус».

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