Политика

Теперь все будет хорошо: глава финансового комитета Рады "засеял" нардепов зерном (видео)

Народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев решил показать себя знатоком народных традиций. Созвав заседание финансового комитета Рады, Гетманцев устроил перфоманс с «засеванием» в честь Старого Нового года. Для этого нардеп принес с собой мешочек с зерном.

Участники финансового комитета на необычную форму поздравления отреагировали с юмором. Большинство депутатов были рады хорошо посмеяться перед тем, как приступать к обсуждению серьезных вопросов.

Видеозапись с заседания комитета опубликовал Telegram-канал «Украина Сейчас».

Напомним, 14 января по народным традициям — это день, когда в домах ждет «посевальщиков». С самого утра компании мальчиков и юношей ходят по родственникам, знакомым и посыпают в домах зерно. Этот обряд символизирует пожелание богатства, хорошего урожая, процветания в новом году. «Засевание» выполняется под пение особых песен-«посевалок».

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