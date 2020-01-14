Одиозный чиновник времен Януковича может возглавить госслужбу

Украина

Экс-руководитель милиции ряда областей Украины и бывший председатель Львовской ОГА времен Януковича Олег Сало может стать новым председателем Государственной пенитенциарной службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Дмитрий Добродомов.

«Узнаете? Это — Олег Сало! Одиозный экс-руководитель милиции ряда областей Украины и бывший председатель Львовской ОГА времен Януковича, который во время Революции Достоинства бежал c Галичины дальше, чем видел. Кстати, был назначен тогдашним режимом именно для силовых решений в непокорном регионе. Не говоря уже о череде коррупционных скандалов, которые обильно преследуют его „блестящий карьерный путь“. Так вот, по имеющейся у меня информации, этого персонажа вскоре могут назначить председателем Государственной пенитенциарной службы! Не больше и не меньше! Для людей знающих не надо объяснять весь цинизм такого решения. Этим возвращением одиозного чиновника нынешняя власть в очередной раз докажет, что не только имеет короткую память, но и пренебрегает своими обещаниями перед избирателями», — написал Добродомов.

Политик напомнил, что в конце 90-х Сало сделал карьеру во львовской милиции, хотя уже тогда парламентский Rомитет по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией обвинял его в различных махинациях — в частности, в регистрации нерастаможенных машин и выдаче членам преступных группировок спецудостоверений на автомобили.

«Во времена Оранжевой революции Олег Сало уже возглавлял милицию Львовской области, после чего новое руководство МВД обвинило его в выводе государственных средств на строительство дач своим предшественникам. Тогда же его уволили из органов, открыли уголовные дела и объявили в международный розыск. Через суды он смог прекратить все открытые дела, но не смог пройти в Верховную Раду, поскольку «прогрессивные социалисты» Наталии Витренко, от партии которой он баллотировался, не преодолели барьер.

В 2010 году Сало получил должность председателя УМВД в Ровенской области, стал советником министра внутренних дел. А потом каждый год путешествовал по различным должностям, пока в конце 2013 года не стал главой Львовской ОГА. Тогда его во Львове встретили криками «Позор!». А депутаты облсовета в рекордно короткие сроки проголосовали за недоверие новому губернатору.

Далее была Революция Достоинства, в начале которой Львовская ОГА под руководством Сала обращалась в суд с требованием запретить митинги в поддержку евроинтеграции. В конце концов под давлением протестов Сало публично написал заявление на увольнение с должности и бежал из Львова …

После этого Сало исчез из политики и сосредоточился на своих бизнесах, самым известным из которых является гостинично-ресторанный комплекс «Золотая форель» в селе Коростов Сколевского р-на Львовской области. Говорят, что именно там его и можно теперь увидеть", — рассказал Добродомов.

По словам политика, для одиозного чиновника времен Януковича все снова может измениться, ведь команда президента Зеленского решила вернуть его к власти — в одну из самых коррумпированных структур — Государственную пенитенциарную службу.

«Действительно, ну что может дать стране человек, который годами стоял на страже того, чтобы никаких изменений в Украине не было ?! Интересно, как в команде ЗЕ объяснят такое решение?» — добавил Дмитрий Добродомов.

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