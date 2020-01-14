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Фотосессия Love story — лучший подарок для второй половинки

17:05 14 января 2020 6
Фотосессия Love story — лучший подарок для второй половинки

Романтическая фотосессия давно считается классикой в мире подарков ко Дню влюбленных. Сервис Покупон подготовил подборку выгодных сертификатов на съемки Love story в лучших фотостудиях Киева.

Фотосессия на свежем воздухе

Концепция фотопрогулки является одной из самых популярных, когда речь идет о романтических съемках. Неограниченность пространства и разнообразие маршрутов позволяет сделать уникальные кадры пары, запечатлеть настоящие эмоции и просто приятно прогуляться. Фотографируясь на улице, пара может выбрать для фона любимые и памятные места города. Кроме того, такие съемки обычно стоят недорого, так как не требуют дополнительной аренды студии. Подобную фотосессию на Покупоне можно приобрести за 250−400 грн.

Студийная съемка

Если цель съемки — идеальные фотографии с мягким светом и настоящими чувствами, специалисты рекомендуют выбирать фотосессию в профессиональной студии. В Киеве существуют десятки студий со стильными и эффектными интерьерами, которые послужат прекрасным фоном для романтических фото. В стоимость сертификата на студийную съемку обычно включена аренда помещения, потому цены на такие сертификаты стартуют от 500−600 грн.

Семейная фотосессия

Романтическая съемка — это не всегда пара влюбленных. Семьи с детьми также прекрасно вписываются в концепт фотосессии Love story. В некоторых студиях предлагают семейные луки из имеющихся костюмерных — одежда в одном стиле прекрасно смотрится в кадре. Семейные фото — это не только теплые моменты для родителей, но и воспоминания для потомков, потому к таким фотосессиям готовятся более тщательно, чем к фотопрогулке.

В идеале стоит выбирать пакет услуг, включающий работу визажиста и парикмахера, чтобы все члены семьи могли примерить разные образы и выглядели прекрасно. Такая фотосессия будет стоить дороже, но в стоимость входит работа дополнительных специалистов, больше времени для съемки и большее количество обработанных фото, так что разница цен оправдана.

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