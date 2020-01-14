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Новые тренды в маникюре: оттенок «полярный снег» и элегантный нюд (фото)
Элегантная красота выше всяких похвал. В ней мера и уместность. В ней изящество и утонченность. В ней — верх стильности.
Элегантная женщина обладает таинственным знанием, которого лишены остальные. В ее облике всегда таится какая-то загадка. Порой кажется, что в ее наряде, прическе и маникюре и особенного-то ничего нет. И в то же время весь ее облик неповторим. И нередко более эффектен, чем чья-то экстравагантность.
О модных тенденциях в маникюре, который по достоинству оценят любительницы элегантности, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Андреа-Марина Параскив.
— Этой зимой в тренде короткие ногти и средней длины, натуральные и элегантные, — говорит Андреа-Марина Параскив. — В приоритете круглая, овальная и квадратная формы. Блеск, пигменты, кристаллы, 3D-дизайн, анималистические принты и эффект мыльных пузырей — это будет носиться. Особенно красиво все это смотрится на белом фоне и светлых покрытиях.
Белые ногти придают образу элегантность и стиль. Они делают руку визуально более изящной. Особенно красив оттенок «полярный снег». В нем присутствует немного синевы. Очень красиво смотрятся на таком фоне мыльные пузыри. Они напоминают хрусталь. Красиво выглядят ногти в нюдовой палитре с матовым эффектом. Пожалуй, натуральные оттенки сейчас на пике популярности. Чтобы придать им особую элегантность, добавьте тонкий блеск с золотистым отливом. Можно дополнить такой маникюр и стразами.
— С чем лучше всего сочетать «полярный снег»?
— Он красив во многих композициях. И с яркими оттенками, и с блеском, и с кристаллами. По-настоящему эффектен в этом цвете минималистский дизайн с тонкими линиями.
— Большинство нейл-стилистов называют одним из фаворитов зимы красный цвет.
— Это правда. Классический красный с тонким блеском смотрится очень элегантно. Этот цвет всегда в тренде. И даже без декора красный маникюр никогда не останется незамеченным. Но если все же вы решите дополнить такой маникюр стразами, он будет еще эффектнее. К слову, красный легко сочетается с любым нарядом — и в этом его прелесть.
— И какие же оттенки красного наиболее актуальны?
— Практически все — от классического красного до бордо.
— Цветом 2020 года объявлен синий. С какими цветами посоветуете его сочетать?
— С белым, серебристым, золотым он смотрится великолепно. А вот в тандеме с красным мне не нравится.
— Какие рисунки особенно популярны зимой?
— Например, снежинка. Чтобы она выглядела, как настоящая, добавьте немного серебряного блеска.
— Кому порекомендуете анималистические принты?
— Обычно их выбирают девушки до 30 лет.
— Сейчас на пике популярности эффект мыльных пузырей. Что посоветуете его любительницам?
— Особенно красиво он смотрится на ярких цветах. Выбирайте красный, синий, желтый, фиолетовый — и вам понравится. Также рекомендую попробовать на черном и белом. Пузырьки могут быть разных размеров.
— Какой маникюр предпочесть для офиса?
— Советую ногти средней длины и короткие. Что касается дизайна, уместнее всего будет нюд или френч.
— А что порекомендуете любительницам спортзала?
— Комфортную длину. А дизайн можно выбрать любой — тот, который по душе.
— Зима — время испытаний для рук. Как правильно за ними ухаживать?
— Холодное время года оказывает негативное влияние на кожу рук и ногти, поэтому мы должны защищать их и обеспечить им нежный уход. Используйте масло для кутикулы. Отличный смягчающий эффект дают оливковое, кокосовое и миндальное масло. В женской сумочке всегда должен быть увлажняющий крем для рук. Очень эффективна парафинотерапия. Позаботьтесь о руках и тогда, когда моете посуду и делаете уборку с помощью химикатов. Обязательно используйте перчатки!
— Какой маникюр делает руки моложе?
— Натуральные оттенки и красный цвет.
— Что может маникюр рассказать о женщине?
— Он может поведать немало. Например, если ногти короткие или средние с элегантным дизайном или цветами, наверняка вы серьезный человек, у вас успешная карьера.
— Какой маникюр предпочитают счастливые женщины?
— Оттенки выбираются в зависимости от настроения и ситуации. Нюд идеально подходит для сдержанного, офисного, изысканного маникюра, пастельно-розовый — для романтического случая. А красный выбирают женщины, которые полны решимости покорить мир.
— Каковы критерии хорошего вкуса?
— Прежде всего маникюр должен быть выполнен безупречно. Кроме того, он должен быть без излишеств и подходить вам.
— Как вы пришли в профессию?
— Я работаю в этой сфере с 2015 года. Еще в подростковом возрасте у меня появилась страсть к красоте. Когда я пошла на курсы, в первый же день поняла: мне это нравится! Это была своего рода «любовь с первого взгляда». Я с нетерпением ждала следующих занятий. Хотя, признаюсь, это был нелегкий период. Я заканчивала школу, была большая загрузка, а курсы проходили в другом городе. Была зима. Мне приходилось вставать очень рано, а ложиться спать очень поздно. Помню, когда что-то не получалось, я плакала, но не не сдавалась, пока не получала желаемый результат. С тех пор совершенствуюсь постоянно и буду продолжать это делать всегда.
— Что вас вдохновляет на творчество?
— Вдохновение — ключ к великим делам. Меня вдохновляет красота.
— Какой лучший комплимент вы получили от клиентки?
— Многие говорят, что мои работы совершенны. И это приятно.
— Бывали ли вы в Украине?
— Пока еще нет, но знаю, что у вас есть талантливые нейл-стилисты. Я очень хочу посетить Киев. Это очень красивый город со знаменитыми храмами и современной инфраструктурой.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в новом 2020 году?
— Желаю новых достижений во всем!
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Фото из альбома Андреа-Марины Параскив
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