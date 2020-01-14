Новые тренды в маникюре: оттенок «полярный снег» и элегантный нюд (фото)

Стиль жизни

Элегантная красота выше всяких похвал. В ней мера и уместность. В ней изящество и утонченность. В ней — верх стильности. Элегантная женщина обладает таинственным знанием, которого лишены остальные. В ее облике всегда таится какая-то загадка. Порой кажется, что в ее наряде, прическе и маникюре и особенного-то ничего нет. И в то же время весь ее облик неповторим. И нередко более эффектен, чем чья-то экстравагантность. О модных тенденциях в маникюре, который по достоинству оценят любительницы элегантности, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Андреа-Марина Параскив.

— Этой зимой в тренде короткие ногти и средней длины, натуральные и элегантные, — говорит Андреа-Марина Параскив. — В приоритете круглая, овальная и квадратная формы. Блеск, пигменты, кристаллы, 3D-дизайн, анималистические принты и эффект мыльных пузырей — это будет носиться. Особенно красиво все это смотрится на белом фоне и светлых покрытиях.

Белые ногти придают образу элегантность и стиль. Они делают руку визуально более изящной. Особенно красив оттенок «полярный снег». В нем присутствует немного синевы. Очень красиво смотрятся на таком фоне мыльные пузыри. Они напоминают хрусталь. Красиво выглядят ногти в нюдовой палитре с матовым эффектом. Пожалуй, натуральные оттенки сейчас на пике популярности. Чтобы придать им особую элегантность, добавьте тонкий блеск с золотистым отливом. Можно дополнить такой маникюр и стразами.

Белые ногти, по словам нейл-стилиста, смотрятся элегантно

— С чем лучше всего сочетать «полярный снег»?

— Он красив во многих композициях. И с яркими оттенками, и с блеском, и с кристаллами. По-настоящему эффектен в этом цвете минималистский дизайн с тонкими линиями.

— Большинство нейл-стилистов называют одним из фаворитов зимы красный цвет.

— Это правда. Классический красный с тонким блеском смотрится очень элегантно. Этот цвет всегда в тренде. И даже без декора красный маникюр никогда не останется незамеченным. Но если все же вы решите дополнить такой маникюр стразами, он будет еще эффектнее. К слову, красный легко сочетается с любым нарядом — и в этом его прелесть.

Красный маникюр сочетается практически с любым нарядом

— И какие же оттенки красного наиболее актуальны?

— Практически все — от классического красного до бордо.

— Цветом 2020 года объявлен синий. С какими цветами посоветуете его сочетать?

— С белым, серебристым, золотым он смотрится великолепно. А вот в тандеме с красным мне не нравится.

— Какие рисунки особенно популярны зимой?

— Например, снежинка. Чтобы она выглядела, как настоящая, добавьте немного серебряного блеска.

— Кому порекомендуете анималистические принты?

— Обычно их выбирают девушки до 30 лет.

По наблюдениям нейл-стилиста, анималистические принты выбирают в основном девушки до 30 лет

— Сейчас на пике популярности эффект мыльных пузырей. Что посоветуете его любительницам?

— Особенно красиво он смотрится на ярких цветах. Выбирайте красный, синий, желтый, фиолетовый — и вам понравится. Также рекомендую попробовать на черном и белом. Пузырьки могут быть разных размеров.

Эффект мыльных пузырей – один из трендов 2020 года. Особенно он красив в тандеме с оттенком «полярный снег»

— Какой маникюр предпочесть для офиса?

— Советую ногти средней длины и короткие. Что касается дизайна, уместнее всего будет нюд или френч.

— А что порекомендуете любительницам спортзала?

— Комфортную длину. А дизайн можно выбрать любой — тот, который по душе.

— Зима — время испытаний для рук. Как правильно за ними ухаживать?

— Холодное время года оказывает негативное влияние на кожу рук и ногти, поэтому мы должны защищать их и обеспечить им нежный уход. Используйте масло для кутикулы. Отличный смягчающий эффект дают оливковое, кокосовое и миндальное масло. В женской сумочке всегда должен быть увлажняющий крем для рук. Очень эффективна парафинотерапия. Позаботьтесь о руках и тогда, когда моете посуду и делаете уборку с помощью химикатов. Обязательно используйте перчатки!

— Какой маникюр делает руки моложе?

— Натуральные оттенки и красный цвет.

На пике популярности натуральные оттенки

— Что может маникюр рассказать о женщине?

— Он может поведать немало. Например, если ногти короткие или средние с элегантным дизайном или цветами, наверняка вы серьезный человек, у вас успешная карьера.

— Какой маникюр предпочитают счастливые женщины?

— Оттенки выбираются в зависимости от настроения и ситуации. Нюд идеально подходит для сдержанного, офисного, изысканного маникюра, пастельно-розовый — для романтического случая. А красный выбирают женщины, которые полны решимости покорить мир.

— Каковы критерии хорошего вкуса?

— Прежде всего маникюр должен быть выполнен безупречно. Кроме того, он должен быть без излишеств и подходить вам.

ндреа-Марина Параскив: «Маникюр должен быть выполнен безупречно»

— Как вы пришли в профессию?

— Я работаю в этой сфере с 2015 года. Еще в подростковом возрасте у меня появилась страсть к красоте. Когда я пошла на курсы, в первый же день поняла: мне это нравится! Это была своего рода «любовь с первого взгляда». Я с нетерпением ждала следующих занятий. Хотя, признаюсь, это был нелегкий период. Я заканчивала школу, была большая загрузка, а курсы проходили в другом городе. Была зима. Мне приходилось вставать очень рано, а ложиться спать очень поздно. Помню, когда что-то не получалось, я плакала, но не не сдавалась, пока не получала желаемый результат. С тех пор совершенствуюсь постоянно и буду продолжать это делать всегда.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Вдохновение — ключ к великим делам. Меня вдохновляет красота.

— Какой лучший комплимент вы получили от клиентки?

— Многие говорят, что мои работы совершенны. И это приятно.

— Бывали ли вы в Украине?

— Пока еще нет, но знаю, что у вас есть талантливые нейл-стилисты. Я очень хочу посетить Киев. Это очень красивый город со знаменитыми храмами и современной инфраструктурой.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в новом 2020 году?

— Желаю новых достижений во всем!

Ранее идеями маникюра в модном синем цвете с «ФАКТАМИ» поделились известные нейл-стилисты Родика Мунтеану, Кармен Саржи и Натали Федорчук. Они также рассказали, какие сочетания цветов, по их мнению, будут самыми выигрышными.

Фото из альбома Андреа-Марины Параскив

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