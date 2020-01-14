Главу ГБР лишили статуса нардепа

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В Верховной Раде досрочно прекратили депутатские полномочия «слуги народа» Ирины Венедиктовой. 27 декабря депутат поменяла Раду на работу в Государственном бюро расследований, где была назначена и.о. директора.
Решение о сложении депутатского мандата Венедиктовой поддержали 340 коллег-парламентариев.
Ожидается, что в сессионном зале Рады Венедиктову заменит 137-й номер в списке «Слуги народа» Александр Санченко. До прихода в Раду Санченко занимался предпринимательством и выступал как эксперт по вопросам молодежной политики и маркетинга.
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