Спорт

Без Беседина и Родригеса: «Динамо» назвало список футболистов на сбор в Турции

В среду, 15 января, киевское «Динамо», прекратившее выступления в еврокубках, отправится на первый подготовительный сбор в турецкий Белек, который продлится до 28 января.

Главный тренер команды Алексей Михайличенко рассчитывает в тренировочном процессе на 29 футболистов, в том числе на молодых резервистов Сироту, Вивчаренко и Забарного. При этом Бурда вместе с одноклубниками продолжит реабилитацию после операции, а Попов часть сбора пропустит из-за травмы.

Обращает на себя внимание отсутствие в динамовском списке форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, которому предложено искать новый клуб (у футболиста серьезные проблемы с дисциплиной), и нападающего Артема Беседина, ожидающего вердикта УЕФА после проваленного допинг-теста.

Уже в ходе сбора к «бело-синим» может присоединиться новичок — экс-полузащитник российского «Тамбова» нигериец Бенито, который улаживает вопросы с загранпаспортом и контрактом.

Полностью список футболистов «Динамо», отправляющихся в Турцию, выглядит так:

вратари — Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

защитники — Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

полузащитники — Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуэлунд, де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев;

нападающие — Соль, Каргбо, Русин.

На первом учебно-тренировочном сборе динамовцы проведут шесть контрольных поединков. Два из них — против македонского «Вардара» и хорватского «Хайдука» — состоятся в рамках международного турнира Gloria Cup, в котором участвуют три команды, а еще четыре спарринга будут носить статус товарищеских встреч.

Полный список соперников команды Алексея Михайличенко выглядит так: «Легия» (Польша) — 19 января, «Нефтчи» (Азербайджан) — 20 января, «Вардар» (Северная Македония) — 23 января, «Хайдук» (Хорватия) — 24 января, «Динамо» (Брест, Беларусь) — 27 января и «Кайрат» (Казахстан) — 28 января. Все поединки в прямом эфире покажет YouTube-канал ФК «Динамо».

Напомним, что вторую часть сезона «бело-синие» начнут домашним поединком премьер-лиги против «Ворсклы» (базовый день — 22 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» оштрафовали на 300 тысяч за поведение болельщиков на матче с «Десной».

Фото ФК «Динамо»

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