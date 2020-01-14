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Отрезал руки и ноги: под Ровно пенсионер зверски расправился со своей женой
Дикий случай произошел в Ровенской области в понедельник, 13 января. В селе Городец 87-летнюю женщину убил и расчленил ее 86-летний муж. На окровавленное тело наткнулся во дворе дома сын убитой.
— 55-летний мужчина нашел вблизи родительского дома окровавленное тело своей матери, — сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области. — Приехавшая следственно-оперативная группа обнаружила во дворе дома расчлененное тело хозяйки, рядом с которым лежали топор и нож. Муж пожилой женщины в этот момент находился в доме. Пояснить, что произошло он не смог. Полицейские установили, что он нанес множество ударов топором по телу своей жены, после чего отрезал ей руки и ноги.
Пенсионера задержали по подозрению в умышленном убийстве жены.
— Из-за ухудшения состояния здоровья пожилого мужчину поместили в спецпалату медучреждения с круглосуточной охраной, — добавил замначальника Володимирецкого райотделения полиции — начальник следственного отделения Александр Дячук. — Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, ведется следствие, тело погибшей пенсионерки направлено в морг. По информации полиции, погибшая женщина потеряла зрение и за ней ухаживал муж, который также плохо видел. Соседи характеризуют семью, которая воспитала двух дочерей и сына, только с позитивной стороны.
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