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Кредит или кредитная карта: что выбрать
Условно кредиты можно поделить на два вида: с разовой выплатой и для повседневного пользования.
Кредитную карту удобно оформлять для рассрочки оплаты товаров или постоянного пользования кредитными деньгами, в то время как для разовых выплат больше подойдут кредиты онлайн, считают специалисты Minfin.com.ua.
Как выбрать, какой из финансовых продуктов подойдет лучше? Разбираем далее в статье.
Чем отличается кредитование в банке и МФО
В банке, помимо паспорта и ИНН, необходимо при оформлении займа предоставлять различные документы: справку о доходах, справку с места работы, свидетельство о браке/рождении ребенка, диплом о высшем образовании, заявления от поручителей, свидетельство о приобретении машины, водительские права
В банках кредиты выгодно брать на крупные нужды: например, на обучение, покупку жилья/автомобиля, строительство дома или на начало нового бизнеса. Банки дают в долг под относительно небольшие проценты: в основном это 6−7%, но можно найти кредит и под 2%, и под 0,1% годовых.
Микрокредиты: когда выгодно оформить
В МФО кредиты выгодно брать на мелкие расходы. Следует учитывать, что займы в МФО рассчитаны на небольшой срок: дневная ставка в среднем составляет 1,6%, что в годовых достигает под 600%. Соответственно, чем меньше срок, тем меньше придется переплачивать.
Кредитная карта: когда выгодно оформить
Кредитная карта — это банковская карта, на которой также доступны кредитные деньги, которые предоставляет банк. Их можно использовать каждый день на различные нужды.
У кредитных карт есть грейс период, во время которого использование кредитных средств бесплатное. Обычно он длится в течение месяца. У некоторых организаций этот период распространяется и на снятие наличных в банкомате (Монобанк, Приват, Укргазбанк и др.)
В целом можно оформлять и кредит, и кредитную карту, если это позволяет сделать кредитная нагрузка: она должна быть не более 40% от вашего месячного дохода.
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