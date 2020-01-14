Происшествия

Шевченковский районный суд Киева выпустил на свободу 34-летнего мужчину, который в мае 2016 года забил до смерти своего 2-летнего пасынка. (Напомним, что на днях под Киевом мужчина до смерти избил своего четырехлетнего сына.) Убийцу приговорили к 10 годам в феврале 2019 года, а спустя всего 10 месяцев тайно, не пригласив на судебное заседание ни адвоката потерпевших, ни маму убитого мальчика, выпустили по УДО (условно-досрочное освобождение). Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Ксения Проконова.

«Мы потратили 2 года и массу усилий, а его… выпустили. Узнала я об этом совершенно случайно. Ни потерпевших, ни прокуратуру области, которая вела это дело, не приглашали. Произошло вот что: адвокат Гриньковский подал ходатайство об освобождении по УДО, Балакирев не отсидел ни дня в тюрьме. Он, оказывается, стал на путь исправления», — написала адвокат.

Это жуткое преступление произошло в мае 2016 года под Киевом. Мама мальчика Кристина Дьяченко оставила своего сына на сожителя и поехала со старшей дочкой по делам. Вернулась Кристина уже поздно вечером. Она вспоминает, что ее гражданский муж очень тепло встретил ее и, не дав даже подойти к спящему ребенку, начал хвастаться, как он любит своего пасынка.

— Он говорил мне: «Мой сынуля, Димочка, он самый лучший. Я его так люблю, хотя он мне и не родной». А потом всю ночь рассказывал мне, как мы хорошо будем вместе жить, рассказывал о своих планах, — вспоминает Кристина. — Я не могла заподозрить ничего плохого. Иногда прислушивалась к дыханию сына, который спал рядом на своей кроватке — он посапывал носиком.

Утром я проснулась и подошла к кроватке Димочки. Хочу поцеловать его, а он уже холодный. На теле такие синяки огромные. Я к мужу: а он бормочет себе под нос: «Ничего, мы это переживем».

Полиция и «скорая» приехали достаточно быстро. Но ребенок к тому времени уже несколько часов был мертв. Отчима Александра Балакирева арестовали. Он сразу же сознался в том, что побил своего пасынка накануне вечером и уложил спать.

«Он капризничал и постоянно звал маму. Ну, я и не выдержал. Несколько раз его ударил», — рассказывал отчим во время проведения следственного эксперимента.

И мама мальчика Кристина, и врачи сразу же заподозрили, что ребенок был не только забит до смерти отчимом, но еще и изнасилован. Интересно, что сначала судебные эксперты подтвердили этот факт. Об этом заявляют и некоторые юристы, которые принимали участие в расследовании дела. Пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович в интервью журналистам в 2016 году также заявлял, что ребенок был изнасилован «неестественным способом» и сам подозреваемый этого тогда не отрицал.

Однако следствию так и не удалось доказать факт изнасилования, как и то, что убийство было умышленным. Известно, что отчим маленького Димы — бывший сотрудник правоохранительных органов, хотя и не аттестованный. Может быть, в этом дело? Балакирева приговорили к десяти годам лишения свободы лишь за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.

— Я никогда не замечала за своим гражданским мужем, чтобы он хотя бы повышал голос на моих детей, — говорит мама мальчика Ксения Дьяченко. — Правда, иногда Дима приходил с прогулки с отчимом с синяками на теле. Но Александр говорил, что сын игрался на площадке и где-то ударился или упал.

По информации адвокатов потерпевшей стороны, Александр Балакирев уже на свободе. Как видно из постановления Шевченковского районного суда Киева, осужденного выпустили условно-досрочно по просьбе его адвоката. Мол, он исправился и провел в заключении с 2016 года с учетом «закона Савченко» 2\3 срока. И потому спустя всего 10 месяцев после оглашения приговора убийца оказался на свободе.

Адвокат потерпевшей стороны Ксения Проконова уверена, что выпущенный Балакирев может представлять угрозу для членов своей бывшей семьи, где остался еще один ребенок:

— Для возможности освобождения человека по УДО нужно удостовериться, что он исправился. Балакирев до нынешнего времени не признает вину, не кается, что говорит о том, что он не исправился. Это подтверждает и тот факт, что он подал кассацию, хотя вина его была более чем доказана. Из-за его умышленных действий умер малолетний ребенок, и он совершил их, находясь под воздействием психотропных веществ, что указывает на его опасность для общества.

Кроме того, он должен возместить потерпевшим моральный ущерб — 500 000 грн. Не выплачено ни копейки.

О каком исправлении может идти речь? Сейчас самым достойным вариантом выхода из ситуации будет подача апелляции на данное решение. Это может сделать Генеральная прокуратура Украины и сама прокуратура Киева, но в намерения последней я не верю после того, как их сотрудник, Рослик А. А., поддержал ходатайство адвоката об освобождении, — заявила адвокат Проконова.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий в этой истории. В ближайшее время мы постараемся получить комментарий из прокуратуры Киева и пообщаться с адвокатом потерпевших в деле об убийстве 2-летнего Димы.

Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи, к сожалению, не редкость в Украине. Так, недавно в селе Вовчик Лубенского района Полтавской области, пытаясь успокоить 6-месячного сына, пьяный отец забил ребенка до смерти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также о том, что в селе под Житомиром отчим изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу.

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