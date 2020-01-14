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Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женского спринта
В среду, 15 января, в немецком Рупольдинге спринтерской гонкой на 7,5 км стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.
Честь Украины среди 107 участниц предстоит отстаивать пяти спортсменкам: Елена Пидгрушная (на фото) начнет гонку под 17-м стартовым номером, Юлия Джима — под 30-м, Валя Семеренко — под 49-м, Вита Семеренко — под 58-м и Дарья Блашко — под 100-м.
Отметим, что вице-чемпионка «Рождественской гонки» Анастасия Меркушина, которой 14 января исполнилось 25 лет, покинула лагерь сборной и будет поддерживать форму индивидуально.
Онлайн-видеотрансляция женского спринта смотрите 15 января (в 15:30) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч ТВ».
В четверг, 16 января, в Рупольдинге состоится мужской спринт на 10 км (15:30). Кроме того, в рамках пятого этапа Кубка мира запланированы женская (17 января в 15:30) и мужская (18 января в 15:15) эстафеты, а также две гонки преследования (у женщин — 19 января в 13:15, у мужчин — 19 января в 15:30).
По итогам четырех этапов Кубка мира лучшая из украинок Елена Пидгрушная занимает в общем зачете 18-е место, Юлия Джима — 32-е, Валя Семеренко — 33-е, Вита Семеренко — 38-е, Дарья Блашко — 40-е и Анастасия Меркушина — 70-е. Первые три позиции «оккупировали» итальянка Доротея Вирер, а также две норвежки — Тириль Экхофф и Ингрид-Ландмарк Тандреволд,
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пидгрушная вошла в топ-20 гонки с массовым стартом в Оберхофе.
Фото biathlon.com.ua
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