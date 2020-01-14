Автомобиль влетел в замершее озеро: подробности и шокирующие фото ДТП на Полтавщине

Происшествия

Появились подробности необычного ДТП близ Горишних Плавней на Полтавщине: автомобиль Acura на полном ходу влетел в замерзшее озеро. Напомним, авария случилось 10 января. Чтобы достать пассажиров из полузатонувшей машины, спасатели задействовали выдвижную лестницу.

В интервью местной телерадиокомпании «ГОК» начальник сектора реагирования отделения патрульной полиции № 2 Кременчуга Василий Бала рассказал, что причиной ДТП стало то, что водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Количество алкоголя в его крови составило 2,63 промилле при допустимой норме 0,2. Похоже, что перед поездкой он выпил больше бутылки водки.

— Водитель нового автомобиля Acura ехал на огромной скорости по улице Соборности со стороны улицы Героев Днепра, — рассказал о проведенном расследовании Василий Бала. — Доехав до перекрестка, где проводились ремонтные работы и увидев коммунальщиков в оранжевых жилетах, он, даже не нажимая на педаль тормоза, проехал между людьми и трактором, сбив железный забор, и перелетел через котлован. Машину при этом развернуло в воздухе, и она упала в озеро, пробив лед.

К счастью, обошлось без человеческих жертв: дорожный работник успел отскочить от мчавшегося на него автомобиля, а три 20-летних пассажира, которые тоже были в нетрезвом состоянии, отделались незначительными травмами. Сам 41-летний собственник иномарки не пострадал, и к тому времени, пока приехали спасатели, сумел самостоятельно выбраться на берег. Его пассажиры ждали помощи, сидя на крыше авто. Им повезло, что машина стала на колеса, а в искусственном водоеме было не так глубоко.

В отношении виновника происшествия открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что причинило потерпевшему телесное повреждение средней тяжести. Его автомобиль восстановлению не подлежит.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком ДТП, которое произошло два дня назад в Днепропетровской области: автомобиль с людьми, ехавший по дамбе, скатился в водоем и утонул. Погибли четыре человека.

А в Бориспольском районе Киевской области осенью мужчина утонул вместе с автомобилем. Полиция выяснила, что двое родственников поехали на рыбалку. Один из них уснул у костра, а второй — в автомобиле. Ночью спавший на берегу проснулся от странного шума и увидел, что машина погружается в воду.

Фото ТРК «ГОК»

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