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Автомобиль влетел в замершее озеро: подробности и шокирующие фото ДТП на Полтавщине
Появились подробности необычного ДТП близ Горишних Плавней на Полтавщине: автомобиль Acura на полном ходу влетел в замерзшее озеро. Напомним, авария случилось 10 января. Чтобы достать пассажиров из полузатонувшей машины, спасатели задействовали выдвижную лестницу.
В интервью местной телерадиокомпании «ГОК» начальник сектора реагирования отделения патрульной полиции № 2 Кременчуга Василий Бала рассказал, что причиной ДТП стало то, что водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Количество алкоголя в его крови составило 2,63 промилле при допустимой норме 0,2. Похоже, что перед поездкой он выпил больше бутылки водки.
— Водитель нового автомобиля Acura ехал на огромной скорости по улице Соборности со стороны улицы Героев Днепра, — рассказал о проведенном расследовании Василий Бала. — Доехав до перекрестка, где проводились ремонтные работы и увидев коммунальщиков в оранжевых жилетах, он, даже не нажимая на педаль тормоза, проехал между людьми и трактором, сбив железный забор, и перелетел через котлован. Машину при этом развернуло в воздухе, и она упала в озеро, пробив лед.
К счастью, обошлось без человеческих жертв: дорожный работник успел отскочить от мчавшегося на него автомобиля, а три 20-летних пассажира, которые тоже были в нетрезвом состоянии, отделались незначительными травмами. Сам 41-летний собственник иномарки не пострадал, и к тому времени, пока приехали спасатели, сумел самостоятельно выбраться на берег. Его пассажиры ждали помощи, сидя на крыше авто. Им повезло, что машина стала на колеса, а в искусственном водоеме было не так глубоко.
В отношении виновника происшествия открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что причинило потерпевшему телесное повреждение средней тяжести. Его автомобиль восстановлению не подлежит.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутком ДТП, которое произошло два дня назад в Днепропетровской области: автомобиль с людьми, ехавший по дамбе, скатился в водоем и утонул. Погибли четыре человека.
А в Бориспольском районе Киевской области осенью мужчина утонул вместе с автомобилем. Полиция выяснила, что двое родственников поехали на рыбалку. Один из них уснул у костра, а второй — в автомобиле. Ночью спавший на берегу проснулся от странного шума и увидел, что машина погружается в воду.
Фото ТРК «ГОК»
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