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В Киеве еще один район затопило кипятком: фото и видео
В Киеве новый масштабный потоп. На этот раз затопило и погрузило в пар улицы Касияна и Якубовского на жилмассиве «Теремки-2» возле столичного ипподрома. Как и в случае с чрезвычайным происшествием возле ТРЦ Ocean Plaza, на «Теремках» также была повреждена труба горячего водоснабжения.
Жители окрестных домов отметили, что отопление в квартирах пропало еще утром 14 января. А автомобилисты сняли видео, как плывет улица Якубовского.
Напомним, 14 января еще одна коммунальная авария случилась в районе жилого комплекса Campus поблизости от метро «Шулявская» в Соломенском районе столицы.
Фото Чоткий Киев/Facebook, На Теремках//Facebook
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