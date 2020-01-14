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Уходящего с поста Яременко опозорили в Раде (видео)
Народный депутат Богдан Яременко, несмотря на интим-скандал и обещание самостоятельно уйти в отставку, продолжает возглавлять парламентский комитет по внешней политике. На заседании 14 января выход депутата на трибуну оппозиционные фракции встречали свистом и криками «Позор».
Тем временем стало известно, что Яременко проводит последние дни на посту главы комитета. В ближайшее время оскандалившегося депутата готовятся заменить Александром Мережко. Этот «слуга народа» сейчас отвечает в Раде за правовую политику, а именно за вопросы гражданского и административного законодательства.
Ранее реальным претендентом на место Яременко называли 30-летнюю Елизавету Ясько, обладательницу диплома политолога от КНУ им. Шевченко и прошедшую обучение в Москве.
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