Уходящего с поста Яременко опозорили в Раде (видео)

Политика

Народный депутат Богдан Яременко, несмотря на интим-скандал и обещание самостоятельно уйти в отставку, продолжает возглавлять парламентский комитет по внешней политике. На заседании 14 января выход депутата на трибуну оппозиционные фракции встречали свистом и криками «Позор».

Тем временем стало известно, что Яременко проводит последние дни на посту главы комитета. В ближайшее время оскандалившегося депутата готовятся заменить Александром Мережко. Этот «слуга народа» сейчас отвечает в Раде за правовую политику, а именно за вопросы гражданского и административного законодательства.

Ранее реальным претендентом на место Яременко называли 30-летнюю Елизавету Ясько, обладательницу диплома политолога от КНУ им. Шевченко и прошедшую обучение в Москве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter