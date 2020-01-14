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Происшествия

В центре Одессы часть балкона обрушилась на голову прохожей (фото)

21:13 14 января 2020 70
обломки балкона
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Днем во вторник, 14 января, в центре Одессы произошло ЧП: на голову молодой женщине свалился фрагмент балкона. Как рассказала сестра потерпевшей, несчастье случилось когда женщина проходила мимо дома по улице Успенской, 10. Напомним, во Львове кусок штукатурки со стены здания травмировал мужчину.

«Сестра шла по улице. Когда она услышала шум, то начала отбегать от здания, но отвалившийся кусок то ли карниза, то ли балкона упал ей прямо на голову. Она потеряла сознание, голова рассечена…» — сообщила Катя Агафонова.

Она добавила, что сотрудник расположенного рядом офиса завел пострадавшую женщину в помещение и вызвал ей скорую помощь. Прибывшие медики констатировали повреждение мягких тканей и сотрясение головного мозга.

«Они сказали, что сестре еще повезло, так как все могло закончиться намного хуже», — уточнила Катя.

О случившемся сотрудники скорой помощи сообщили в полицию. Сестра пострадавшей также отметила, что неприятный инцидент произошел на многолюдной центральной городской улице, где практически ежедневно гуляют дети и молодые мамы с колясками.

В полиции происшествие пока не комментируют.

Ранее в центре Львова женщине на голову упал камень с фасада здания.

А в Киеве огромный камень отвалился от фасада костела святого Николая.

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