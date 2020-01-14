Мир

В Испании взорвался нефтехимический завод, СМИ сообщают о раненых (видео)

В Испании в провинции Таррагона на северо-востоке страны прогремел взрыв на нефтехимическом заводе. Сразу после взрыва на предприятии начался пожар.

На видео с места взрыва заметно, как над заводом образовалось облако из продуктов горения.

Columna de humo de una #explosion en la petroquímica de #tarragona. Ha retumbado hasta mi habitación pic.twitter.com/cwEtN2sKkm — LeSmile (@LeSmileLOL) January 14, 2020

Авария случилась в 18.35 по местному времени. Взрыв слышали за несколько километров от места ЧП. Тушить пламя выехали 10 пожарных машин.

Explosió a la petroquimica BASF en Tarragona, un incendi brutal pic.twitter.com/2vqPyC4pHI — Domingo Gomez(@jomin740) January 14, 2020

Спасательные службы выступили со специальным предупреждением для тех, проживает поблизости от завода. Жителям рекомендуется оставаться в помещении и закрыть плотно окна и входные двери в домах, пока специалисты оценивают последствия ЧП.

Предупреждение касается населенных пунктов Таррагона, Салоу, Эль-Морель, Ла-Канонжа, муниципалитетов Вила-Сека и Реус.

Официально ни о пострадавших, ни о жертвах сведений не оглашалось, но местные СМИ говорят о нескольких пострадавших, некоторые получили тяжелые травмы.

Напомним, осенью в 2019 года горел один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. А зимой случился масштабный пожар на нефтехимическом заводе в России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter