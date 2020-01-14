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Мир

В Испании взорвался нефтехимический завод, СМИ сообщают о раненых (видео)

21:20 14 января 2020 64
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В Испании в провинции Таррагона на северо-востоке страны прогремел взрыв на нефтехимическом заводе. Сразу после взрыва на предприятии начался пожар.

На видео с места взрыва заметно, как над заводом образовалось облако из продуктов горения.

Авария случилась в 18.35 по местному времени. Взрыв слышали за несколько километров от места ЧП. Тушить пламя выехали 10 пожарных машин.

Спасательные службы выступили со специальным предупреждением для тех, проживает поблизости от завода. Жителям рекомендуется оставаться в помещении и закрыть плотно окна и входные двери в домах, пока специалисты оценивают последствия ЧП.

Предупреждение касается населенных пунктов Таррагона, Салоу, Эль-Морель, Ла-Канонжа, муниципалитетов Вила-Сека и Реус.

Официально ни о пострадавших, ни о жертвах сведений не оглашалось, но местные СМИ говорят о нескольких пострадавших, некоторые получили тяжелые травмы.

Напомним, осенью в 2019 года горел один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. А зимой случился масштабный пожар на нефтехимическом заводе в России.

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