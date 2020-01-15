Супермодель Бар Рафаэли родила третьего ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Во вторник, 14 января, израильская супермодель Бар Рафаэли родила третьего ребенка. Это первый сын в семье 34-летней красавицы и ее супруга, бизнесмена Ади Эзры. У них уже есть две дочери — трехлетняя Лив и двухлетняя Эль. Бар и Ади поженились в сентябре 2015 года. На тот момент они встречались уже три года. Для Рафаэли это второй брак. Первый по сути был фиктивным. Он помог 18-летней Бар избежать службы в армии.

Рафаэли начала карьеру в модельном бизнесе еще будучи ребенком. Девочку направляла ее мать, успешная манекенщица Ципи Левин. Бар прославилась благодаря своему участию в показах белья Victoria’s Secret и съемках в купальниках для Sports Illustrated. Но писали о ней преимущественно благодаря ее роману с Леонардо Ди Каприо. Их отношения продолжались пять лет, однако до свадьбы дело так и не дошло. Расстались Бар и Лео в мае 2011 года.

Рождение сына омрачено обвинениями в адрес Рафаэли со стороны налоговой службы Израиля. Оказалось, что Бар задолжала в казну 12 миллионов шекелей (примерно 3,5 миллиона долларов). Налоговики доказали, что в период с 2009-го по 2012 год включительно модель скрывала свой настоящий доход. Она утверждала, что живет большую часть времени за границей, не сообщала в декларациях о ценных подарках и некоторых других доходах. В июле 2019 года суд обязал Рафаэли выплатить 8 миллионов шекелей (2,3 миллиона долларов), но она подала апелляцию. Итог тяжбы оказался неутешительным. После пересмотра дела размер долга вырос. И теперь Бар может еще угодить за решетку! Израильская пресса пишет, что спасти ее от реального тюремного заключения может только немедленное погашение долга и признание своей вины. Есть еще один вариант. Мать Рафаэли может взять вину на себя, но деньги все равно придется заплатить. При этом тогда за решетку отправится Ципи Левин.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другой супермодели: бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амброзио показала своих подросших детей. 38-летняя бразильская красотка снялась для обложки журнала Madame Figaro вместе с 11-летней дочкой Аней и семилетним сыном Ноа.

«ФАКТЫ» также писали о том, что у 36-летней австралийской супермодели Миранды Керр и ее 29-летнего мужа-миллиардера Эвана Шпигеля родился второй ребенок — и снова мальчик.

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