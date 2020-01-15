- 12:44 Насилие над детьми в Украине: обнародованы шокирующие данные
- 12:42 Украина поможет семьям погибших в катастрофе самолета в Иране: что об этом известно
- 12:42 «Тилль не ревнует»: Лобода удивила поклонников знойным фото с другим мужчиной
- 12:27 Кабмин назначил нового главу НАПК
- 12:23 Голкипер «Реала» и сборной Украины Лунин перешел в новый клуб в Испании
- 12:21 Пока Волочкова растягивается в шпагатах в Таиланде, ее дочь переехала к отцу
- 12:11 Испанский полицейский шокировал сеть жестокостью по отношению к котенку
- 12:02 Пришлось закрыть ресторан: одесситы проучили любителя "русского мира"
- 12:00 Макгрегор – Серроне: онлайн-трансляция супербоя UFC
- 11:56 Совковое кино: известный журналист рассказал, почему в Украине ополчились на сериал "Сваты"
- 11:47 Женская сборная Украины забила шедевральный гол в ворота финок
- 11:41 По человеческим меркам Норе больше 100 лет: названа самая пожилая собака Украины
Женская сборная Украины забила шедевральный гол в ворота финок (видео)
Женская сборная Украины по футзалу успешно выступает в международном турнире Lviv Freedom Cup-2020, в котором также соревнуются команды Венгрии, Италии, Словакии, Финляндии и Чехии.
Наши девушки успешно преодолели групповую стадию, поочередно разгромив соперниц из Венгрии (5:1) и Финляндии (5:2). Настоящим украшением второго матча стал четвертый гол украинок в ворота финок, которому предшествовала шикарная комбинация (решающий удар нанесла Ксения Гриценко, оформившая в поединке покер!). Вне всяких сомнений, такому изысканному взятию ворот могут аплодировать стоя даже парни Андрея Шевченко. Смотрите сами…
Добавим, что в решающем матче состязаний во Львове подопечные Олега Шайтанова 15 января во дворце спорта «Галичина» сразятся с командой Италии, разгромившей в группе соперниц из Словакии (6:0) и Чехии (8:1). .
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что португальская футзалистка забила сумасшедший гол пяткой.
Фото Евгения КРАВСА
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...