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Спорт

Женская сборная Украины забила шедевральный гол в ворота финок (видео)

11:47 15 января 2020 282
Украина&nbsp;— Финляндия
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Женская сборная Украины по футзалу успешно выступает в международном турнире Lviv Freedom Cup-2020, в котором также соревнуются команды Венгрии, Италии, Словакии, Финляндии и Чехии.

Наши девушки успешно преодолели групповую стадию, поочередно разгромив соперниц из Венгрии (5:1) и Финляндии (5:2). Настоящим украшением второго матча стал четвертый гол украинок в ворота финок, которому предшествовала шикарная комбинация (решающий удар нанесла Ксения Гриценко, оформившая в поединке покер!). Вне всяких сомнений, такому изысканному взятию ворот могут аплодировать стоя даже парни Андрея Шевченко. Смотрите сами…

Добавим, что в решающем матче состязаний во Львове подопечные Олега Шайтанова 15 января во дворце спорта «Галичина» сразятся с командой Италии, разгромившей в группе соперниц из Словакии (6:0) и Чехии (8:1). .

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что португальская футзалистка забила сумасшедший гол пяткой.

Фото Евгения КРАВСА

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