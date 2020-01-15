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Голкипер «Реала» и сборной Украины Лунин перешел в новый клуб в Испании (фото, видео)
Самый молодой вратарь в истории сборной Украины, которой предстоит старт на Евро-2020, Андрей Лунин сменил клуб в Испании. Голкипер, находящийся на контракте в мадридском «Реале», на правах аренды перешел из «Вальядолида» в «Овьедо». Арендное соглашение стража ворот, который уже провел в составе новой команды первую тренировку, рассчитано до июня 2020 года.
Андрей Лунин перешел в «Овьедо» на правах аренды
15 января 2020 г.
Наверняка главной причиной смены команды чемпионом мира U20 (и обладателем «Золотой перчатки» турнира) стало отсутствие у него полноценной игровой практики в «Вальядолиде», во вратарском свитере которого 20-летний Лунин провел всего два поединка. При этом совсем недавно Андрей стал героем поединка Кубка Испании против «Марбельи», отразив в серии послематчевых пенальти два удара.
Отметим, что «Овьедо» занимает во втором по силе испанском дивизионе 17-е место (из 22 команд) и 16 января сыграет в гостях с одним из лидеров «Альмерией».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лунин сделал предложение своей девушке прямо на футбольном поле.
Фото ФК «Овьедо»
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