Курсы доллара и евро опять могут упасть: названы причины

Деньги

На валютном рынке продолжаются курсовые колебания. После снижения в начале недели, курсы доллара и евро вновь пошли вверх. С понедельника, 13 января, американская валюта подорожала на 6 копеек, вновь преодолев отметку в 24 гривни, а евро поднялся на 10 копеек. Так, 15 января НБУ установил курсы валют на уровне 24,03 грн за доллар и 26,69 грн за евро. На наличном рынке гривня также уступила свои позиции. С начала недели стоимость основных иностранных валют выросла на 10—15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,85 грн, купить — по 24,18 грн, евро — сдать по 26,40 грн, купить — по 26,90 грн. Однако некоторые эксперты прогнозируют новый этап снижения курсов иностранных валют уже в ближайшие дни.

«Курс гривни за сутки немного подрос, и с утра в среду она торгуется на уровне 23,73 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Курс отыгрывает сильные результаты размещения Министерством финансов гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), спрос на которые в пять раз превысил предложение. Так, 14 января получилось привлечь почти 6 млрд грн, при этом львиная доля пришлась на долгосрочные четырехлетние ОВГЗ, доходность по которым опустилась ниже 10%.

Таким образом, можно констатировать сохранение интереса инвесторов к облигациям после праздников. Также снижение доходности облигаций и низкая инфляция по итогам 2019 года (4,1%) становится мощным сигналом к продолжению снижения учетной процентной ставки НБУ.

Вероятно, в ближайшее время гривня сможет еще несколько укрепиться и будет стремиться к диапазону 23,5−23,6 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Другие эксперты полагают, что курс гривни в ближайшее время особо нее изменится.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, в разных сегментах валютного рынка доллар изменился к гривне по-разному, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — На межбанке он незначительно снизился, в других же сегментах рынка вырос на 0,02−1,5%. Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 23,68 грн до 24,03 грн (+1,5%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за это же время с 23,97—24,00 до 23,95—23,97 грн (-0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 23,68—24,10 грн до 23,88 — 24,11 грн (+0,8% - +0,02%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сократилась с 1,8% до 1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Разнонаправленное движение курсов в сегментах рынка с одновременным снижением разницы между покупкой и продажей на наличном рынке, свидетельствует о временной стабилизации вблизи текущих уровней. В краткосрочной перспективе курсы будут колебаться около нынешних значений.

На ближайшую неделю мы не ожидаем значительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 23,9−24,1 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что укрепление национальной валюты, произошедшее во второй половине 2019 года, выгодно далеко не всем. В отличие от населения, чьи доходы в долларовом эквиваленте увеличились, украинская промышленность, особенно ориентированная на экспорт своей продукции, понесла немалые убытки.

«Наибольшие потери у производителей и экспортеров, ведь ревальвация гривни пришлась как раз на пиковый сезон экспорта, — сообщил на сайте ZN.UA эксперт CMD-Ukraine доктор экономических наук Игорь Гужва. — Такой акт со стороны власти обусловил значительные потери. Если финансовые планы предприятий формировались исходя из курса 28 грн за доллар США, то закрывать финансовый год производители и экспортеры вынуждены с курсом 23 грн за доллар.

Действующая власть очень рада и красноречиво отчитывается о рекордных урожаях зерновых в 2019 году, составивших 74,3 млн тонн, хотя, как известно, это произошло исключительно благодаря усилиям бизнеса и хорошим погодным условиям. При этом о недополученных аграриями миллиардах гривен почему-то умалчивается.

Впрочем, приключения экспортеров на этом только начинаются. Осознанное и целенаправленное укрепление гривни без экономического основания создает эффект сжатой пружины, которая вот-вот выстрелит. И, скорее всего, произойдет это именно в тот момент, когда украинские аграрии, лидеры экспорта, будут вынуждены закупать сельскохозяйственную технику, удобрения, семена, горючее и другие материалы на внешних рынках, чтобы провести посевные работы.

Соответственно, воспроизведение в этом году достижений 2019 года на нынешнем этапе представляется маловероятным: украинским производителям не хватит недополученных ресурсов. То есть манипуляция с курсом минимум дважды ударит по агропроизводителям и негативно скажется на общей экономической ситуации.

От искусственного укрепления гривни госбюджет во второй половине 2019 года тоже недополучил около 40 млрд грн, в частности, из-за сокращения базы налогообложения. Это частично стало причиной урезания бюджетных расходов.

Фактически в такой ситуации больше всего выигрывают импортеры, ведь стоимость импорта уменьшается, а цены растут. Соответственно, рентабельность увеличивается на ровном месте. По данным Госстата, цены на потребительские товары в январе—ноябре 2019 года увеличились на 8,3% по сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года. При этом НБУ зафиксировал, что на протяжении тех же 11 месяцев 2019 года импорт товаров увеличился на 3,6 млрд долларов. Таким образом продолжилось вытеснение отечественного производителя с внутреннего рынка" — отметил эксперт.

Что касается долгосрочных прогнозов, то многие эксперты все же считают, что резкой девальвации национальной валюты ожидать не стоит. В частности, по мнению аналитика «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаила Федорова, экономика Украины в 2020—2021 годах имеет все шансы для ускорения роста, курс гривни будет стабильным, а процентные ставки по кредитам снизятся.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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