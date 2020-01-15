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Учительницу обвинили в избиении ребенка в школе под Одессой: в сети разгорелись споры (видео)
В частной школе «Интерактив», расположенной ближнем пригороде Одессы — поселке Крыжановка, жертвой школьного буллинга стал восьмилетний мальчик. Его избила учительница. По словам матери ученика, во время урока ее сын попросился в туалет, однако преподаватель не разрешила ребенку выйти. После второго отказа мальчик не выдержал и вышел из класса без разрешения.
Позднее, уже на улице, учительница избила мальчика — происходящее зафиксировано на видео. Видно, как женщина бьет ребенка руками и ногой, в частности, в живот и пах. Видеозапись обнародовала в соцсети Наталья Гинкинова.
Наталья Гинкинова отмечает, что «Интерактив» считается элитной школой, в классе — всего 8 человек, с детьми работают также психологи, которые рассказывают, что насилие — это плохо. Стоимость обучения — порядка 9 тысяч гривен в месяц, плюс необходимо сделать вступительный взнос и доплачивать за факультативы.
Как утверждает мать пострадавшего мальчика, медики, обследовавшие ребенка, поставили ему диагноз ушиб паха.
В то же время, когда она обратилась к руководству школы, ей заявили, что «ничего страшного не произошло», а упомянутая учительница большей в данном учебном заведении не работает.
«К сожалению, директор школы Александр Васильевич прокомментировал: „Мы разговаривали с юристами и видео ускорено, ну и преподаватель не бьет ребенка коленом в пах“… Идут разбирательства, по словам директора, их юристы сказали — ничего страшного…» — написала в соцсети Наталья Гинкинова.
После ее поста в соцсети разгорелся спор. И если одни пользователи возмущались поведением учительницы, то другие отметили, что дети нередко сами виноваты в таких ситуациях. Есть и такие, которые выразили сомнение в подлинности видео, обнародованного Натальей.
Как удалось выяснить «ФАКТАМ», частная школа «Интерактив» «замыкается» на департамент образования и науки Одесской обладминистрации. Однако ни там, ни в полиции данное ЧП пока не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жертвами школьного буллинга нередко становятся не ученики, а учителя. Так, в Одесской области матери школьницы пришлось извиняться за хамство дочери по отношению к учителям. А в Хмельницкой области суд наказал школьника за оскорбление педагога.
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