Робокот без головы и гнущийся ноутбук: чем удивила выставка бытовой электроники в США (фото)

Наука и технологии

В Лас-Вегасе (США) прошла ежегодная выставка бытовой электроники Consumer Electronics Show или CES. (Недавно чудеса техники были показаны на Международной выставке бытовой электроники IFA-2019 в Берлине.) На ней было представлено множество необычных гаджетов. Некоторые из этих устройств вызвали у посетителей недоумение или улыбки. Например, роботизированный кот Qoobo. Это подушка в форме туловища домашнего животного, которая мурчит и вращает пушистым хвостом при прикосновениях. Однако у Qoobo нет головы! И выглядит этот робокот по меньшей мере странно.

Фирма Kohler представила душевую лейку со встроенной… аудиосистемой! К ней подключен голосовой помощник. Принимая душ, можно слушать новости, прогноз погоды, любимый подкаст или заказать пиццу, вызвать такси. Вот только чудо-лейка нуждается в зарядке. И ее регулярно нужно откручивать, чтобы выполнить данную процедуру.

Samsung удивил концептуальным телевизором Sero, созданным специально для людей, зависимых от Instagram, TikTok, Twitter. Телевизор с помощью специального кронштейна можно развернуть под углом, максимально удобным для просмотра этих соцсетей. При этом размеры экрана четко пропорциональны размерам смартфонов. Дальше все просто — вы спокойно ложитесь на диван и продолжаете «листать» ваши любимые соцсети на большом экране под привычным для вас углом.

А компания Lenovo показала в Лас-Вегасе первый в мире серийный ноутбук с гнущимся экраном. Модель называется Lenovo’s ThinkPad X1 Fold. В сложенном состоянии диагональ OLED-экрана составляет 9,7 дюйма, в развернутом — 13,3 дюйма. Ноутбук работает на операционной системе Windows 10 Pro. Все приложения адаптированы под экран с гибридной диагональю. Компания утверждает, что гибкий дисплей рассчитан на длительное использование. Уже скоро ноутбук появится в продаже в странах Азии и США. Ориентировочная цена — 2 499 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что украинский робот для очистки океанов, представленный на международной олимпиаде в Дубае, вошел в десятку лучших в мире.

«ФАКТЫ» писали также, что в США компания Boston Dynamics объявила о начале поставок роботов-собак SpotMini, которые могут бегать со скоростью 1,6 метра в секунду и работать при температурах от -20 до +45 градусов.

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